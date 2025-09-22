A- A+

Bola de Ouro Bola de Ouro: Vinicius Junior fica em 16° no ranking de melhor jogador do mundo Atacante do Real Madrid ficou de fora do top-10 da premiação após vice na última temporada

Segundo lugar na temporada passada, o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, não conseguiu repetir o desempenho e ficou em 16º no ranking da Bola de Ouro de 2025. Apesar da premiação começar às 16h (de Brasília), a revista France Football adiantou os 20 primeiros colocados na lista dos melhores jogadores do mundo.

Na temporada passada, Vini Jr. marcou 24 gols e deu 16 assistências em 66 partidas, contando Real Madrid e seleção brasileira. Pelo time espanhol, o atacante conquistou a Supercopa da Uefa e a Copa Intercontinental, mas viu o Barcelona vencer os demais títulos na Espanha e o Paris Saint-Germain ser campeão da Liga dos Campeões.

O prêmio considera o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025. Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.

A votação conta com a participação de jornalistas dos 100 países mais bem posicionados no ranking da Fifa. Cada votante seleciona 10 jogadores em ordem decrescente de mérito, a partir da lista de 30 indicados, e os escolhidos recebem, respectivamente, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 pontos. Em caso de empate, os atletas são separados pelo número de votos em primeiro lugar.

Veja ranking da Bola de Ouro até o momento

30º Michael Olise (Bayern de Munique)

29º Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

28º Virgil Van Dijk (Liverpool)

27º Declan Rice (Arsenal)

26º Erling Haaland (Manchester City)

25º Denzel Dumfries (Inter de Milão)

24º Fabian Ruiz (PSG)

23º Jude Bellingham (Real Madrid)

22º Alexis Mac Allister (Liverpool)

21º Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

20º Lautaro Martínez (Inter de Milão)

19º João Neves (PSG)

18º Scott McTominay (Napoli)

17º Robert Lewandowski (Barcelona)

16º Vinicius Junior (Real Madrid)

15º Viktor Gyokeres (Sporting/Arsenal)

14º Désiré Doué (PSG)

13º Harry Kane (Bayern de Munique)

12º Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

11º Pedri (Barcelona)

