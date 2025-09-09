A- A+

Futebol Delegação da Bola de Ouro vai a Madri, mas relação com Real segue fria após derrota de Vini Jr. Clube espanhol acusa prêmio de distorcer critérios e cancela presença de delegação em Paris; impasse com France Football e Uefa persiste

A última edição da Bola de Ouro aprofundou uma crise entre o Real Madrid e os organizadores da premiação — agora sob responsabilidade conjunta da revista France Football e da Uefa. O clube merengue considerou injusta a escolha do espanhol Rodrigo Hernández, o Rodri, como melhor jogador do mundo, em detrimento de Vinicius Júnior, favorito ao troféu.

De acordo com o jornal espanhol Marca, convencido de que o resultado não refletiu a temporada, o Real cancelou a ida de toda a sua delegação à cerimônia no Teatro Châtelet, em Paris, no ano passado. A ausência incluiu o técnico Carlo Ancelotti, vencedor na categoria de melhor treinador, além de jogadores como Carvajal, Bellingham, Valverde e o próprio Vinicius, que havia preparado uma festa na capital francesa para celebrar sua esperada conquista.

A decisão abalou os bastidores da gala e gerou impacto no futebol europeu. Com 12 Bolas de Ouro conquistadas por nomes como Di Stéfano, Figo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Modric e Benzema, o Real é, ao lado do Barcelona, o clube com mais vencedores do prêmio.

Nos meses seguintes, representantes da France Football viajaram a Madri em busca de reconciliação, mas as negociações fracassaram. O Real segue sem compreender as mudanças recentes no sistema de votação, especialmente após a entrada da Uefa como coorganizadora, o que acirrou a tensão institucional entre o clube e a entidade europeia.

A próxima edição da Bola de Ouro está marcada para 22 de setembro, em Paris. Além das premiações masculina e feminina, serão entregues o Troféu Kopa (melhor jovem), o Yashin (melhor goleiro), o Gerd Müller (artilheiro) e o Johan Cruyff (treinadores). Até lá, o clima de distanciamento entre o Real Madrid e os organizadores promete manter a gala sob forte expectativa.

