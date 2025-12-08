Bola de Prata: com Arrascaeta eleito craque, veja seleção dos melhores do Brasileirão
No feminino, Gabi Zanotti, do Corinthians, foi eleita a craque do torneio nacional
SÃO PAULO - O meio-campista Arrascaeta, do Flamengo, foi o destaque do ESPN Bola de Prata 2025. Campeão com o Flamengo, o uruguaio foi eleito o Bola de Ouro da Série A do Campeonato Brasileiro, em premiação realizada no início da tarde desta segunda-feira (8), na capital paulista. No feminino, a meia Gabi Zanotti, do Corinthians, foi eleita a craque da edição feminina do nacional.
Vice-artilheiro do Brasileirão, com 18 gols, Arrascaeta foi o jogador com mais participações em tentos na competição. Ele ainda deu 14 assistências, somando 32 contribuições diretas. No Catar com o Flamengo para a disputa do Intercontinental, o camisa 10 não compareceu ao evento.
Apesar de ser campeão do Brasileiro, o Flamengo só teve outros dois nomes na seleção do campeonato: o zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro. O Cruzeiro, por sua vez, foi quem liderou o número de atletas presentes no time ideal com quatro. O zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero, o meia Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge brilharam com a Raposa. O centroavante, inclusive, foi o artilheiro com 21 gols.
Vice-campeão, o Palmeiras não emplacou nenhuma peça na seleção do campeonato. No entanto, assim como na temporada passada, com Estêvão, teve a revelação do campeonato: o meia-atacante Allan. O jovem de 21 anos disputou 28 jogos e contribuiu com dois gols e três assistências.
Ainda no futebol masculino, Rafael Guanaes, do Mirassol foi eleito o melhor treinador. Ele desbancou Abel Ferreira e Filipe Luís. Na primeira participação do clube paulista na elite do futebol nacional, Guanaes conseguiu levar a equipe à fase de grupos da próxima Libertadores, fechando a Série A na quarta posição, com 67 pontos. Walter e Reinaldo foram outros nomes do Leão na equipe ideal.
Já entre as mulheres, o Corinthians foi o grande destaque da premiação. Além da Bola de Ouro Gabi Zanotti, , o time campeão brasileiro pela sexta vez seguida teve outros seis representantes na seleção do torneio: a lateral-direita Gi Fernandes, as zagueiras Mariza e Thaís Ferreira, as meias Gabi Zanotti e Vic Albuquerque, e a atacante Jhonson, eleita a revelação. O treinador Lucas Piccinato também foi premiado e recebeu o troféu das mãos do ex-comandante da Seleção Brasileira, Tite.
Finalista e vice-campeão, o Cruzeiro teve quatro nomes entre as eleitas. O Palmeiras, por sua vez, teve a atacante Amanda Gutierres no time. Ela foi a artilheira do Brasileiro, com 17 gols.
Novidade
Neste ano, o ESPN Bola de Prata premiou, pela primeira vez, o melhor jogador da Série B, campeonato transmitido nos canais ESPN e Disney+. O meia Josué, do Coritiba, foi o vencedor. O jogador português participou de 34 jogos na campanha do acesso, e marcou seis gols e deu quatro assistências.
Confira os premiados
Seleção masculina
Walter (Mirassol), Paulo Henrique (Vasco), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Léo Pereira (Flamengo), Reinaldo (Mirassol); Lucas Romero (Cruzeiro), Matheus Pereira (Cruzeiro) e Arrascaeta (Flamengo); Kaio Jorge (Cruzeiro), Pedro (Flamengo) e Vitor Roque (Palmeiras).
Bola de Ouro
Arrascaeta (Flamengo)
Melhor treinador
Rafael Guanaes (Mirassol)
Artilheiro
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Revelação
Allan (Palmeiras)
Seleção feminina
Camila Rodrigues (Cruzeiro); Gi Fernandes (Corinthians), Mariza (Corinthians), Thaís Ferreira (Corinthians) e Gisseli (Cruzeiro); Lorena Bedoya (Cruzeiro), Gabi Zanotti (Corinthians) e Vic Albuquerque (Corinthians); Amanda Gutierres (Palmeiras), Byanca Brasil (Cruzeiro) e Jhonson (Corinthians).
Bola de Ouro
Gabi Zanotti (Corinthians)
Melhor treinador
Lucas Piccinato (Corinthians)
Artilheira
Amanda Gutierres (Palmeiras)
Revelação
Jhonson (Corinthians)
