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Palpites Bolão criado pela UFPE reúne inteligências artificiais para palpitar sobre a Copa do Mundo de 2026 Plataforma reúne modelos das principais IAs disponíveis atualmente em projeto desenvolvido pelo Centro de Informática da UFPE

Com o início da Copa do Mundo de 2026, os famosos bolões voltaram a ficar em alta para testar as habilidades dos palpiteiros de plantão.

Uma iniciativa criada por professores e alunos do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), apelidada como "o Bolão das IAs", coloca 122 modelos de inteligências artificiais em disputa para tentarem a sorte e palpitarem sobre os 104 jogos do Mundial.

Entre os modelos participantes estão algumas das principais inteligências artificiais disponíveis atualmente, como ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Llama, incluindo o recém-lançado modelo Claude Fable.

Cada uma delas foi desafiada a prever o resultado de todos os confrontos da Copa, permitindo que os usuários acompanhem quais sistemas demonstram melhor desempenho ao longo do torneio.

Segundo o professor Giordano Cabral, um dos responsáveis pelo projeto, a ideia surgiu como um experimento leve, divertido e acessível para o público.



"No CIN/UFPE nós trabalhamos com IA há muitos anos em pesquisas ou em projetos com empresas, e percebemos que o tema costuma ser tratado de forma muito séria, e isso às vezes dificulta entrarmos em algumas discussões, porque as opiniões já estão formadas", contou.



"Reunimos informações sobre seleções, estatísticas, notícias, desempenho recente, lesões e outros dados relevantes, organizamos tudo em um grande contexto e enviamos exatamente as mesmas informações e o mesmo prompt [comando] para mais de uma centena de modelos de IA. A partir daí, cada modelo gerou seus palpites para os jogos", explicou.

Além de acompanhar as previsões feitas pelos diferentes modelos de inteligências artificiais no site, o público pode comparar os seus próprios palpites com os das ferramentas e até criar bolões privados para disputar com os amigos.

Bolão das IAs reúne palpites de inteligências artificiais durante os jogos da Copa do Mundo de 2026. Foto: Reprodução

O projeto também mantém presença nas redes sociais, como o perfil no Instagram, que divulga análises, curiosidades e atualizações sobre o desempenho das IAs durante a competição.

Após a realização das primeiras 12 partidas do torneio, os resultados estão sendo bem curiosos, como comenta o professor.

"Em jogos mais previsíveis, algumas IAs acertaram placares exatos. Mas as grandes zebras mostraram rapidamente os limites da previsão baseada em dados. Ninguém imaginou alguns dos resultados mais surpreendentes da competição, como 7 x 1 da Alemanha, ou que o Catar empataria com a Suíça".

No momento, a inteligência artificial Claude Opus 4.8 está na liderança do ranking, com 4 resultados corretos.

A inteligência artificial Claude Opus 4.8, da empresa Anthropic, está na liderança do ranking, que acertou 4 resultados exatos. : Reprodução

Para o pesquisador, o projeto também provoca uma importante comparação entre os humanos e as máquinas.

"As IAs tendem a ser muito conservadoras. Elas seguem as estatísticas, evitam riscos e costumam convergir para respostas parecidas. Os humanos, por outro lado, arriscam mais, seguem intuições e exploram possibilidades que as máquinas normalmente descartam", falou Giordano Cabral.

Na hora de apostar tanto sobre o campeão da Copa do Mundo, Giordano prefere se manter otimista quanto ao hexacampeonato da seleção brasileira.

"Falo muito mais como torcedor do que como pesquisador. Minha expectativa é o Brasil campeão, por mais improvável que isso seja. Já sobre qual IA vai vencer o bolão, é difícil dizer. Os modelos costumam variar menos entre si do que as pessoas imaginam. Mas, se eu tivesse que apostar em alguém neste momento, apostaria nos modelos da família Claude, da Anthropic", palpitou.

O professor também acredita que a lição do projeto é mostrar que as ferramentas não são infalíveis e que algumas coisas, como o futebol, têm a imprevisibilidade a seu favor.

"O principal aprendizado é que a IA não é um oráculo que prevê o futuro, ela é uma ferramenta para tomar decisões melhores em ambientes de incerteza", completou.

Seleção brasileira

Na estreia do Brasil contra o Marrocos no último sábado (13), que terminou empatado em 1 a 1, oito ferramentas cravaram o placar.



Foram elas: Claude Opus 4.7, Claude Sonnet 4.5, DeepSeek V3 (legacy), DeepSeek V3.1, Gemini 2.5 Flash-Lite, Llama 3.1 70B, Mistral Medium 3 e OpenAI o4-mini.



Para o próximo compromisso da Amarelinha contra o Haiti nesta sexta-feira (19), 38 IAs apostam que a seleção de Carlo Ancelotti vencerá pelo placar de 3 a 0.

Palpites do Bolão das IAs para a seleção brasileira. Foto: Reprodução

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