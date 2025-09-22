Bola de Ouro: Com Dembelé, veja lista de todos os vencedores do prêmio de melhor jogador do mundo
Troféu entregue pela revista France Football considerou o desempenho dos jogadores na última temporada
A 69ª edição da Bola de Ouro, premiação da revista France Football que elege os melhores jogadores e jogadoras do futebol mundial na última temporada, aconteceu na tarde desta segunda-feira, em Paris. A cerimônia foi realizada no Théâtre du Châtelet, na capital francesa, e consagrou o francês Ousmane Dembelé, do PSG, ao inédito prêmio de melhor do mundo.
O prêmio considerou o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025. Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.
Segundo a France Football, revista francesa criadora da Bola de Ouro, o prêmio é concedido pela temporada anterior com base em três critérios: 1°) o desempenho individual, 2°) o desempenho coletivo e conquistas da equipe e 3°) classe e fair play.
Lista completa dos vencedores da Bola de Ouro
1956 - Stanley Matthews (ING) - Blackpool
1957 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid
1958 - Raymond Kopa (FRA) - Real Madrid
1959 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid
1960 - Luis Suárez (ESP) - Barcelona
1961 - Sivori (ITA) - Juventus
1962 - Josef Masopust (TCH) - Dukla Praga
1963 - Yashin (RUS) - Dínamo de Moscou
1964 - Denis Law (ESC) - Manchester United
1965 - Eusébio (POR) - Benfica
1966 - Bobby Charlton (ING) - Manchester United
1967 - Flórián Albert (HUN) - Ferencváros
1968 - George Best (NIRL) - Manchester United
1969 - Gianni Rivera (ITA) - Milan
1970 - Gerd Müller (ALE) - Bayern de Munique
1971 - Johan Cruijff (HOL) - Ajax
1972 - Franz Beckenbauer (ALE) - Bayern de Munique
1973 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona
1974 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona
1975 - Oleg Blokhin (UCR) - Dínamos de Kiev
1976 - Beckenbauer (ALE) - Bayer de Munique
1977 - Allan Simonsen (DIN) - Borussia Mönchengladbach
1978 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo
1979 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo
1980 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique
1981 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique
1982 - Paolo Rossi (ITA) - Juventus
1983 - Michel Platini (FRA) - Juventus
1984 - Michel Platini (FRA) - Juventus
1985 - Michel Platini (FRA) - Juventus
1986 - Igor Belanov (UCR) - Dínamo de Kiev
1987 - Ruud Gullit (HOL) - Milan
1988 - Van Basten (HOL) - Milan
1989 - Van Basten (HOL) - Milan
1990 - Matthäus (ALE) - Inter de Milão
1991 - Jean-Pierre Papin (FRA) - Olympique de Marseille
1992 - Van Basten (HOL) - Milan
1993 - Baggio (ITA) - Juventus
1994 - Stoichkov (BUL) - Barcelona
1995 - Weah (LIB) - Milan
1996 - Sammer (ALE) - Borussia Dortmund
1997 - Ronaldo (BRA) - Inter de Milão
1998 - Zidane (FRA) - Juventus
1999 - Rivaldo (BRA) - Barcelona
2000 - Figo (POR) - Real Madrid
2001 - Owen (ING) - Liverpool
2002 - Ronaldo (BRA) - Real Madrid
2003 - Nedved (TCH) - Juventus
2004 - Shevchenko (UCR) - Milan
2005 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Barcelona
2006 - Cannavaro (ITA) - Real Madrid
2007 - Kaká (BRA) - Milan
2008 - Cristiano Ronaldo (POR) - Manchester United
2009 - Messi (ARG) - Barcelona
2010 - Messi (ARG) - Barcelona
2011 - Messi (ARG) - Barcelona
2012 - Messi (ARG) - Barcelona
2013 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
2014 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
2015 - Messi (ARG) - Barcelona
2016 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
2017 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid
2018 - Modric (CRO) - Real Madrid
2019 - Messi (ARG) - Barcelona
2020 - Não teve premiação
2021 - Messi (ARG) - PSG
2022 - Benzema (FRA) - Real Madrid
2023 - Messi (ARG) - Inter Miami
2024 - Rodri (ESP) - Manchester City
2025 - Ousmane Dembélé