Vencedores

Bola de Ouro: Com Dembelé, veja lista de todos os vencedores do prêmio de melhor jogador do mundo

Troféu entregue pela revista France Football considerou o desempenho dos jogadores na última temporada

Dembélé se emocionou após receber sua primeira Bola de OuroDembélé se emocionou após receber sua primeira Bola de Ouro - Foto: Franck FIFE/AFP

A 69ª edição da Bola de Ouro, premiação da revista France Football que elege os melhores jogadores e jogadoras do futebol mundial na última temporada, aconteceu na tarde desta segunda-feira, em Paris. A cerimônia foi realizada no Théâtre du Châtelet, na capital francesa, e consagrou o francês Ousmane Dembelé, do PSG, ao inédito prêmio de melhor do mundo.

O prêmio considerou o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025. Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.

Segundo a France Football, revista francesa criadora da Bola de Ouro, o prêmio é concedido pela temporada anterior com base em três critérios: 1°) o desempenho individual, 2°) o desempenho coletivo e conquistas da equipe e 3°) classe e fair play.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Ballon d’Or (@ballondorofficial)

Lista completa dos vencedores da Bola de Ouro

1956 - Stanley Matthews (ING) - Blackpool

1957 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid

1958 - Raymond Kopa (FRA) - Real Madrid

1959 - Di Stéfano (ESP) - Real Madrid

1960 - Luis Suárez (ESP) - Barcelona

1961 - Sivori (ITA) - Juventus

1962 - Josef Masopust (TCH) - Dukla Praga

1963 - Yashin (RUS) - Dínamo de Moscou

1964 - Denis Law (ESC) - Manchester United

1965 - Eusébio (POR) - Benfica

1966 - Bobby Charlton (ING) - Manchester United

1967 - Flórián Albert (HUN) - Ferencváros

1968 - George Best (NIRL) - Manchester United

1969 - Gianni Rivera (ITA) - Milan

1970 - Gerd Müller (ALE) - Bayern de Munique

1971 - Johan Cruijff (HOL) - Ajax

1972 - Franz Beckenbauer (ALE) - Bayern de Munique

1973 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona

1974 - Johan Cruijff (HOL) - Barcelona

1975 - Oleg Blokhin (UCR) - Dínamos de Kiev

1976 - Beckenbauer (ALE) - Bayer de Munique

1977 - Allan Simonsen (DIN) - Borussia Mönchengladbach

1978 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo

1979 - Kevin Keegan (ING) - Hamburgo

1980 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique

1981 - Rummenigge (ALE) - Bayern de Munique

1982 - Paolo Rossi (ITA) - Juventus

1983 - Michel Platini (FRA) - Juventus

1984 - Michel Platini (FRA) - Juventus

1985 - Michel Platini (FRA) - Juventus

1986 - Igor Belanov (UCR) - Dínamo de Kiev

1987 - Ruud Gullit (HOL) - Milan

1988 - Van Basten (HOL) - Milan

1989 - Van Basten (HOL) - Milan

1990 - Matthäus (ALE) - Inter de Milão

1991 - Jean-Pierre Papin (FRA) - Olympique de Marseille

1992 - Van Basten (HOL) - Milan

1993 - Baggio (ITA) - Juventus

1994 - Stoichkov (BUL) - Barcelona

1995 - Weah (LIB) - Milan

1996 - Sammer (ALE) - Borussia Dortmund

1997 - Ronaldo (BRA) - Inter de Milão

1998 - Zidane (FRA) - Juventus

1999 - Rivaldo (BRA) - Barcelona

2000 - Figo (POR) - Real Madrid

2001 - Owen (ING) - Liverpool

2002 - Ronaldo (BRA) - Real Madrid

2003 - Nedved (TCH) - Juventus

2004 - Shevchenko (UCR) - Milan

2005 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Barcelona

2006 - Cannavaro (ITA) - Real Madrid

2007 - Kaká (BRA) - Milan

2008 - Cristiano Ronaldo (POR) - Manchester United

2009 - Messi (ARG) - Barcelona

2010 - Messi (ARG) - Barcelona

2011 - Messi (ARG) - Barcelona

2012 - Messi (ARG) - Barcelona

2013 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid

2014 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid

2015 - Messi (ARG) - Barcelona

2016 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid

2017 - Cristiano Ronaldo (POR) - Real Madrid

2018 - Modric (CRO) - Real Madrid

2019 - Messi (ARG) - Barcelona

2020 - Não teve premiação

2021 - Messi (ARG) - PSG

2022 - Benzema (FRA) - Real Madrid

2023 - Messi (ARG) - Inter Miami

2024 - Rodri (ESP) - Manchester City

2025 - Ousmane Dembélé

