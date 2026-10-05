Flávio Caça Rato, Everton Felipe e mais: boleiros fracassam e ficam fora de cargos legislativos

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Os resultados do primeiro turno das Eleições 2026 não foram favoráveis para o futebol brasileiro. Jogadores com carreiras vitoriosas por grandes clubes do País terminaram longe de serem eleitos para os cargos legislativos.



Em Pernambuco, o ídolo do Santa Cruz Flávio Caça Rato (MDB) não conseguiu se eleger deputado federal e obteve 5.062 votos, conquistando cerca de 0,10% dos votos válidos e terminou como suplente.



O ex-jogador do Sport Everton Felipe (PL) também concorreu a uma vaga no Congresso Nacional, mas não foi eleito. Ele recebeu 1.953 votos e também ficou como suplente.

Já em São Paulo, Luis Fabiano (MDB), ex-atacante da equipe tricolor e da seleção brasileira, teve 9.613 votos e alcançou apenas 0,04% do total da disputa para deputado federal. Finazzi (MDB), com passagem pelo Corinthians entre 2007 e 2008, foi votado por somente 1.069 eleitores.



Um dos principais nomes do esporte a participar das eleições foi Edmundo (PSDB). O ídolo de Vasco e Palmeiras atingiu 35.724 votos e ficou próximo de 0,4% do eleitorado.

Eduardo Bandeira de Mello (PV) e Marcos Braz (PSDB), ambos ex-dirigentes do Flamengo, bateram 37.535 e 18.305 votos, respectivamente, e também ficaram fora do legislativo.



No Distrito Federal, Washington "Coração Valente" (MDB) parou em pouco mais de 7.500 votos e acabou longe da vaga de deputado federal. Para distrital, Marcelinho Carioca (Republicanos), ídolo do Corinthians, finalizou em apenas 2.494 votos.



Em disputa por um lugar no Senado, Vanderlei Luxemburgo (Podemos), concorreu pelo Tocantins. O ex-treinador que possui cinco títulos do Campeonato Brasileiro e passou pelo Real Madrid ficou em sétimo lugar no estado, com 67.987 votos.



Outro ex-dirigente que marcou presença nas Eleições 2026 foi Alexandre Kalil (PDT). Presidente do Atlético-MG nas conquistas da Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil de 2014, ele recebeu 403.017 votos e terminou a corrida pelo Governo de Minas Gerais na quinta posição.



Entre os ex-atletas que concorreram para deputado estadual, Dinei (Avante), ex-Corinthians, e Sérgio (Solidariedade), ex-goleiro do Palmeiras, fizeram 6.337 e 9.565 votos, respectivamente, em São Paulo. Donizete Pantera (PL), ex-atacante campeão continental pelo Vasco, estacionou em 4.884 votos no Rio de Janeiro.



Outros esportes

Fora do futebol, a candidatura mais relevante foi a da Leila do Vôlei (PDT). Ex-atleta da modalidade com duas medalhas olímpicas na carreira, ela perdeu a reeleição para o Senado pelo Distrito Federal, ao finalizar em terceiro lugar com 686.340 votos, atrás de Michelle Bolsonaro (PL - 938.496 votos) e Bia Kicis (PL - 886.616 votos).



Campeã olímpica nos Jogos de Londres-2012, Sarah Menezes (MDB) alcançou 10.499 votos na disputa por uma vaga como deputada federal no Piauí, marca que não foi suficiente para ser eleita.



Por fim, Maurício do Vôlei (PL), candidato a reeleição como federal por Minas Gerais, fez 16.086 votos e também acabou fora da Câmara de Deputados.



Vencedores

Poucos foram os nomes do esporte que conseguiram uma vaga no Congresso Nacional. No Rio Grande do Sul, o ex-goleiro e ídolo do Grêmio Danrlei (PSD) foi reeleito deputado federal com 105.079 votos.



Outro que conquistou a cadeira foi o ex-nadador Luiz Lima (Novo) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com o total de 37.711 votos, sendo escolhido pelo critério de média.

Já na Bahia, Bobô, ídolo do Bahia e candidato a deputado estadual pelo PCdoB, recebeu 70.893 votos e foi eleito para o terceiro mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

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