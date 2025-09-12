Sex, 12 de Setembro

Boxe

Bolinha, Samurai e Rebeca garantem três finais para o boxe brasileiro no Mundial de Liverpool

Neste sábado, às 10h30, Yuri Falcão, vai enfrentar o atual campeão olímpico, Erislandy Álvarez, de Cuba, também pela semifinal

Atletas brasileiros tem se destacado no Mundial de BoxeAtletas brasileiros tem se destacado no Mundial de Boxe - Foto: Reprodução/@cbboxe

O boxe brasileiro garantiu, nesta sexta-feira, três finais no Mundial de Liverpool, na Inglaterra. Rebeca Lima, Isaias 'Samurai' Ribeiro e Luiz Gabriel Oliveira, o 'Bolinha', venceram muito bem suas lutas e alcançaram a disputa da medalha de ouro no torneio. As lutas serão no domingo.

Neste sábado, às 10h30, Yuri Falcão, sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, vai enfrentar o atual campeão olímpico, Erislandy Álvarez, de Cuba, também pela semifinal.

Rebeca Lima derrotou a casaque Viktoriya Grafeyeva, de quem havia perdido na final da Copa do Mundo, no Casaquistão, em Astana. A brasileira superou a maior estatura da adversária com muita velocidade e variedade de golpes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por World Boxing (@officialworldboxing)

Bolinha teve um confronto bastante disputado, mas superou o búlgaro Radoslav Rosenov, enquanto o canhoto Isaías foi corajoso e agressivo para eliminar Loren Alfonso, cubano naturalizado do Azerbaijão, medalha de bronze em Tóquio/2020 e prata em Paris/2024.

