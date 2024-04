A- A+

FUTEBOL Bolívar vence o Millonarios e lidera o grupo do Flamengo na Libertadores Equipe de La Paz estreou com goleada e chega aos seis pontos na chave E

O grupo E da Libertadores tem um líder que parecia improvável: o Bolívar. O time boliviano assumiu o topo da chave ao vencer por 3 a 2 o Millonarios, da Colômbia, em jogo sofrido.

Associado ao Grupo City, o Bolívar estreou com goleada por 4 a 0 sobre o Palestino no Chile. Agora, chega aos seis pontos e deixa o Flamengo, que na quarta venceu o Palestino (2 a 0) na vice-liderança, com quatro. O Millonarios, que empatou com o rubro-negro na estreia, segue com um, em terceiro. O Palestino está zerado.

Atuando em casa, no Hernando Silles, em La Paz — a 3.637 metros do nível do mar —, o time do técnico Flavio Robatto chegou a abrir 3 a 0, mesmo com a expulsão de Yomar Rocha aos 25 do primeiro tempo. Sagredo e os brasileiros Chico da Costa e Bruno Sávio marcaram.





O Millonarios reagiu e marcou duas vezes com Leonardo Castro, a segunda de pênalti. E fez pressão no fim pelo empate, mas não arrancou os pontos dos bolivianos. No fim, Alfonzo também foi expulso e deixou os colombianos com um a menos.

Veja também

