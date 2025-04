Bolívar x Palmeiras e Bahia x Atlético Nacional: saiba onde assistir aos brasileiros na Libertadores

A- A+

A quinta-feira (24) será de compromisso importante para clubes brasileiros na Copa Libertadores da América.

Pela terceira rodada da fase de grupos, Palmeiras e Bahia enfrentam, respectivamente, Bolívar e Atlético Nacional, buscando consolidar suas campanhas no torneio continental.



Pelo Grupo G, o Palmeiras visita o Bolívar, às 19h, no estádio Hernando Siles, em La Paz, capital boliviana. O Verdão chega embalado após vencer o Cerro Porteño por 1x0, no Allianz Parque, com gol do volante Richard Ríos, e lidera a chave com seis pontos em dois jogos.

Já o Bolívar aparece logo atrás, com três pontos, vindo de uma vitória por 3x0 sobre o Sporting Cristal, do Peru.

Para o duelo em solo boliviano, o técnico Abel Ferreira terá desfalques importantes. O zagueiro Murilo, o meia Raphael Veiga, o lateral Mayke e o atacante Bruno Rodrigues seguem no departamento médico e estão fora da partida.

Onde assistir Bolívar x Palmeiras?

O duelo terá ransmissão exclusiva no streaming Paramount+.



Mais tarde, às 21h, o Bahia entra em campo na Arena Fonte Nova, em Salvador, para enfrentar o Atlético Nacional, da Colômbia, pelo Grupo F.

O Tricolor ocupa a vice-liderança da chave com quatro pontos, após empate por 1x1 com o Internacional e vitória fora de casa sobre o Nacional, por 1x0. O gol do triunfo na rodada passada foi marcado por Erick Pulga.

Com a força da torcida — com mais de 40 mil ingressos vendidos —, o Esquadrão busca se manter invicto na competição. Já os colombianos, com três pontos, tentam se recuperar após a derrota por 3x0 para o Colorado, em casa.

Onde assistir Bahia x Atlético Nacional?

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e streaming Disney+.

