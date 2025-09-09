A- A+

O Brasil encerra nesta terça-feira (9) a participação nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Já classificado ao Mundial, a Seleção utilizará o confronto desta noite, contra a Bolívia, no Municipal de El Alto, na altitude de 4.150 metros, para não terminar o ciclo tendo o pior desempenho da história da Canarinho na competição.

Considerando o modelo atual de disputa das Eliminatórias, adotado em 1996, com 18 jogos de turno e returno envolvendo dez seleções, o Brasil nunca fez menos de 30 pontos. Essa marca, inclusive, foi alcançada na preparação para a Copa de 2002, que culminou no pentacampeonato. Atualmente, a Seleção tem 28 pontos e está na segunda posição.





Escalação

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti já indicou que fará algumas mudanças na equipe. Uma delas por obrigação. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Casemiro está fora do jogo. Andrey Santos será o substituto.

No último treinamento, apenas o goleiro Alisson, o lateral-direito Wesley e o meio-campista Bruno Guimarães foram mantidos no time titular. No mais, a equipe teve mudanças no setor defensivo, com as entradas de Fabrício Bruno e Alexsandro na zaga, além de Caio Henrique na lateral esquerda. No meio, Lucas Paquetá foi testado no posto de Raphinha. Na frente, o trio ofensivo foi formado por Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

“A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, analisando o cansaço dos jogadores, depois temos que considerar o componente da altitude. Isso pode mudar a estratégia do jogo. Estou buscando informações com quem já jogou lá. Eu não tenho muita experiência nisso. Só joguei uma vez, em 1986, no Mundial. O Brasil jogou lá muitas vezes, muitas pessoas que trabalham aqui têm experiência. Tenho que confiar nas pessoas que têm mais informações que eu”, disse o técnico.

Para a Copa do Mundo de 2026, Ancelotti revelou que a comissão técnica já definiu a quantidade de atletas observados para definir a convocação final no ano que vem.

"Estamos avaliando 70 jogadores, a nível físico, técnico e tático, para formar uma equipe para o Mundial que seja a mais competitiva possível. Não há um favorito, porque a verdade é que o campo vai dizer quem são os jogadores para a Copa do Mundo", completou.

Bolívia

Na oitava posição, com 17 pontos, a Bolívia ainda busca uma vaga na repescagem da Copa. Para isso, a seleção tem de vencer o Brasil e torcer para a Venezuela, em sétimo, com 18, não vencer em casa a Colômbia. Se os bolivianos empatarem, só avançaram se a Vinotinto perder para os colombianos.



Ficha técnica



Bolívia

Bolívia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, José Sagredo; Ervin Vaca, Robson Matheus Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Moisés Paniagua e Roberto Fernández. Técnico: Óscar Villegas.



Brasil

Alisson, Vitinho (Wesley), Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti



Local: Municipal de El Alto (El Alto/BOL)

Horário: 20h30

Árbitro: Cristian Garay (CHI). Assistentes: Miguel Rocha e Juan Serrano (ambos do CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Transmissão: GE TV, SporTv e Globo

