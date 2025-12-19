Sex, 19 de Dezembro

Calcio

Bologna supera Inter nos pênaltis e vai enfrentar o Napoli na final da Supercopa da Itália

Após empate em 1x1 no tempo normal, Bologna venceu por 3x2 nos pênaltis

Inter de Milão caiu diante do Bologna na Supercopa da Itália Inter de Milão caiu diante do Bologna na Supercopa da Itália  - Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

A final da Supercopa da Itália será entre Bologna e Napoli, após o time 'rossoblu' vencer a Inter de Milão nos pênaltis (3-2 após empate em 1x1 no tempo normal) nesta sexta-feira (19), em Riade, na Arábia Saudita.

A Inter começou melhor e precisou de apenas 74 segundos para abrir o placar com Marcus Thuram, aproveitando passe de Alessandro Bastoni.

O Bologna empatou ainda no primeiro tempo com Riccardo Orsolini cobrando pênalti (35').

Com a igualdade ao final do tempo regulamentar, a decisão da vaga na final foi para os pênaltis, nos quais três dos batedores interistas, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Ange-Yoan Bonny, desperdiçaram suas cobranças.

Pelo Bologna, Nikola Moro e Juan Miranda erraram, e o veterano Ciro Immobile fez o gol da classificação.

"Os pênaltis são sempre uma loteria. Meu time jogou com muita garra hoje, principalmente no segundo tempo", lamentou o técnico da Inter, Christian Chivu.

Na quinta-feira, o Napoli eliminou o Milan, atual campeão da Supercopa, vencendo por 2x0 um jogo marcado por uma enorme tensão e insultos entre integrantes das duas comissões técnicas.

O clube napolitano condenou nesta sexta-feira o comportamento "totalmente fora de controle" de Massimiliano Allegri, treinador do Milan, que segundo a imprensa italiana será alvo um processo disciplinar.

Na história da Supercopa, o Napoli possui dois títulos (1990, 2014), enquanto o Bologna, que em 2025 encerrou um jejum de 51 anos ao conquistar a Copa da Itália, nunca levantou esse troféu.

"Podemos vencer essa grande equipe, o Napoli, em uma única partida. Nosso objetivo é ganhar este torneio", disse Immobile após a classificação.

A decisão será na próxima segunda-feira, a partir das 15h (horário de Brasília).

