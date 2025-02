Bolsa Atleta 2025: veja quem tem direito de receber o benefício

A- A+

O Governo Federal, através do Ministério do Esporte, lançou uma novidade para o sistema do Programa Bolsa Atleta que promete auxiliar os atletas a fazerem suas inscrições em 2025. A ferramenta de inteligência que possibilita a checagem de dados sobre resultados e atletas que estão aptos a receberem o benefício já está no seu site.

Ao acessar o site, basta escrever na barra de pesquisa o nome do possível beneficiário e o sistema irá mostrar o resultado que o atleta conquistou durante o período válido e indicará as categorias de bolsa a que o atleta tem direito.

Assim, caso o atleta não encontre seu nome na lista, ele deverá entrar em contato com a confederação referente a sua modalidade, porque ela é responsável pela indicação dos eventos e listas de atletas com resultados válidos.





Quem tem direito ao bolsa atleta 2025

Segundo o Governo Federal, terá direito a ser um beneficiário do programa, atletas de alto desempenho que tenham obtido bons resultados em competições oficiais nacionais e internacionais nas modalidades previstas no edital. As inscrições estão abertas até o dia 24 de fevereiro.

Além disso, existe expectativa de que a primeira lista de contemplados será publicada entre os dias 22 e 25 de abril.

Vale destacar que, para seleção dos atletas no edital, são considerados os resultados obtidos nas competições ao longo do ano de 2024. A lista de atletas contemplados com a bolsa será divulgada entre os dias 19 e 23 de maio.

