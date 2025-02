Bolsa Atleta: governo federal disponibiliza ferramenta para consulta de elegibilidade ao benefício

A- A+

O Ministério do Esporte lançou ferramenta para facilitar o processo de inscrição no Programa Bolsa Atleta 2025.

Disponível no site oficial do governo, o sistema permite a checagem de dados sobre os resultados dos atletas que estão aptos a receber o benefício.

Para realizar a consulta, basta inserir o nome do atleta na barra de pesquisa. O sistema apresentará os resultados conquistados no período válido e indicará as categorias de bolsa que o atleta tem direito.

Caso o nome não apareça na lista, mas o atleta acredite ter um resultado válido para pleitear a bolsa, a orientação é entrar em contato com a confederação de sua modalidade.

A entidade é responsável por indicar os eventos reconhecidos e encaminhar a relação de atletas com desempenho compatível com os critérios do programa.

Após confirmar a inclusão no sistema, o atleta poderá acessar a área restrita e concluir sua inscrição no Bolsa Atleta 2025.

Inscrições

O Ministério do Esporte publicou o edital do Bolsa Atleta 2025. As inscrições on-line estão abertas e seguem até o dia 24 de fevereiro. A primeira lista de contemplados está prevista para ser divulgada entre 22 e 25 de abril.

A seleção considera os resultados obtidos em competições realizadas ao longo de 2024. Entre os dias 19 e 23 de maio, será publicada a relação dos atletas que tiveram recursos deferidos.

