A- A+

Mundial de Clubes Bom para o Flu? Sempre que um time inglês disputou o Mundial pela 1ª vez, foi derrotado na final Rival do time carioca na decisão, o Manchester City está estreando no torneio da Fifa

Embora não seja favorito para vencer o Mundial de Clubes, o Fluminense possui uma estatística para se apegar na decisão contra o Manchester City. Em toda a história da competição, sempre que um time inglês disputou o torneio pela primeira vez, ele foi derrotado na final. Esse fato aconteceu em cinco oportunidades.

O tabu de nunca vencer o primeiro Mundial de Clubes começou em 1968, quando o Manchester United se tornou o primeiro time inglês a vencer a Taça dos Clubes Campeões Europeus, a Champions League da época, mas perdeu a final da Copa Intercontinental para o Estudiantes.

Doze anos depois foi a vez do Nottingham Forest perder o seu primeiro Mundial de Clubes. Em 1980, o clube inglês se sagrou bicampeão da Champions League — no Mundial de 1979, o Forest desistiu de participar da competição —, mas perdeu a final do torneio intercontinental para o Nacional, do Uruguai, por 1 a 0.

No ano seguinte, em 1981, o Liverpool foi derrotado pelo Flamengo e ficou com o segundo lugar em seu primeiro Mundial de Clubes. Vale lembrar que os Reds, assim como o Nottingham Forest, já haviam vencido a Champions antes, mas não quiseram disputar a Copa Intercontinental de 1977 e em 1978 o torneio não foi realizado.

Com uma hegemonia dos times ingleses, o Aston Villa também conquistou a Champions League e disputou o Mundial em 1982. No entanto, assim como seus rivais locais, a equipe foi derrotada na sua estreia na competição. O algoz da vez foi o Peñarol, do Uruguai, que venceu o time de Birmingham por 2 a 0.

Trinta anos depois, um time da Inglaterra voltou a estrear no Mundial de Clubes. O Chelsea, em 2012, conquistou a Champions League pela primeira vez, disputou o torneio organizado pela Fifa e perdeu para o Corinthians na final, por 1 a 0 — essa foi a última vez em que um time não europeu venceu a competição.

Desta vez, quem estreia no Mundial de Clubes é o Manchester City, que, após bater na trave algumas vezes, conseguiu vencer a Liga dos Campeões neste ano. E o Fluminense pode se apegar ao histórico da competição para sonhar com o título.

Veja também

Sport Mais um que fica: Sport anuncia a renovação do empréstimo do volante Felipe