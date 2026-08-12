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FUTEBOL Borasi cita adaptação rápida ao Náutico e apoio de outros estrangeiros do elenco Argentino já disputou dois jogos pelo Timbu na Série B do Campeonato Brasileiro

Ao lado do uruguaio Gastón Guruceaga e do compatriota Pato Núñez, o atacante argentino Borasi é o terceiro estrangeiro a vestir a camisa do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Mesmo há pouco tempo no clube, com apenas dois jogos disputados, o jogador já se disse adaptado ao Timbu e ao Brasil.

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“Minha adaptação no país foi rápida. Já tinha jogado em outros clubes aqui. A diferença em relação à Argentina é que o futebol de lá é mais fechado, mais difícil chegar ao gol. Aqui é mais aberto, com mais um contra um”, afirmou, citando como é a convivência com os demais estrangeiros do time.

“Já ajudei Pato a alugar apartamento no Recife. A gente se apoia muito. Gaston também me ajudou muito na chegada. Todos me trataram bem. É bom ter argentinos e uruguaios no elenco porque a gente faz essa parceria”, citou.

Essa é a segunda vez que Borasi trabalha com a comissão técnica do Náutico. Anteriormente, o atleta tinha sido comandado por Hélio e Guilherme dos Anjos durante passagem pelo Paysandu. “Gostei do trabalho deles e eles falaram com meu agente sobre a vontade que tinham de me ver jogando aqui”, pontuou.

Titular do ataque do Náutico, Borasi ainda não balançou as redes e pode quebrar o jejum no duelo da sexta-feira (14), contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela 22ª rodada da Série B.

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