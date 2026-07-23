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Futebol Borasi é regularizado e pode estrear pelo Náutico Atacante fica à disposição do técnico Hélio dos Anjos para o jogo de domingo, contra o Criciúma, no Heriberto Hulse

O atacante argentino Benjamín Borasi teve seu nome publicado nesta quinta-feira (23) no Boletim Informativo Diário da CBF. Com isso, o jogador de 28 anos está regularizado para estrear pelo Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Hélio dos Anjos já havia indicado que aguardava apenas o jogador ser regularizado para colocá-lo em campo. A estreia do argentino pode ser já no domingo (26), contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, na abertura do segundo turno.

Com a vitória diante do Londrina, o Náutico pulou para a 12ª posição, com 24 pontos. O Tigre é o líder da competição. Para o confronto, os pernambucanos não terão o lateral-esquerdo Igor Fernandes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Ribeiro, Léo Jance e Luiz Paulo são as opções para o setor.

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