Boric anuncia libertação de 104 torcedores detidos na Argentina

O presidente Gabriel Boric anunciou nesta sexta-feira (22) a libertação de 104 torcedores chilenos que foram detidos na Argentina após os confrontos na partida entre a Universidad de Chile e Independiente.

Boric enviou a Buenos Aires o seu ministro do Interior para supervisionar o estado dos torcedores feridos e detidos no jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que foi cancelado aos três minutos do segundo tempo, após os incidentes violentos.

"O ministro Álvaro Elizalde me informa que o Ministério Público acaba de decretar a liberdade dos 104 torcedores da Universidad de Chile que estavam detidos em delegacias na Argentina", afirmou o presidente em sua conta na rede social X.

"Vamos continuar trabalhando para erradicar a violência nos estádios e, ao mesmo tempo, defender os direitos de nossos compatriotas", acrescentou.

Dezenove chilenos foram hospitalizados, três deles gravemente feridos, segundo o governo. Um dos feridos, com traumatismo craniano, se jogou da arquibancada ao ser encurralado por torcedores argentinos.

O ministro Elizalde deve visitar o hospital Fiorito, em Buenos Aires, nesta sexta-feira.

Os incidentes aconteceram no início do segundo tempo, quando os times empatavam em 1 a 1. O árbitro suspendeu a partida e a Conmebol anunciou seu cancelamento depois. No jogo de ida, os chilenos haviam vencido por 1 a 0.

