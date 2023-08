A- A+

Renuncia Borja Iglesias se afasta da seleção enquanto Luis Rubiales não for punido por beijo em Hermoso Atacante do Betis ficou decepcionado com a não renúncia do presidente da federação espanhola

Após o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, anunciar nesta sexta-feira (25) que não vai renunciar do cargo, o atacante do Betis, Borja Iglesias, publicou uma mensagem afirmando que não vai defender a seleção enquanto o mandatário não for punido.

"Estou triste e decepcionado. Como futebolista e como pessoa, não me sinto representado pelo que passou hoje na Cidade do Futebol das Rosas. Me parece lamentável que sigam pressionando e colocando o foco em uma companheira. Vestir a camisa da Espanha é a maior coisa que vivi na minha carreira. Não sei se em algum momento voltarei a ser opção, mas tomei a decisão de não voltar à seleção até que as coisas mudem e esse tipo de ato não fique impune. Por um futebol mais justo, humano e decente".

Por un fútbol más justo, humano y decente. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

Luis Rubiales está sendo criticado fortemente e investigado por ter beijado a atacante Jennifer Hermoso, após a conquista da Copa do Mundo feminina.

Durante uma Assembleia Extraordinária realizada nesta sexta (25), Rubiales afirmou que não vai renunciar.

"Me disseram que o melhor é que renunciasse. Tem que haver um motivo para te tirarem de um lugar. Um selinho consentido é para me tirar daqui? Quem me conhece sabe que iremos até o fim. Espero que a lei seja cumprida. Não vou renunciar".

Borja Iglesias é um atacante espanhol de 30 anos que está no Betis há cinco temporadas. Sua primeira convocação foi em 2022 e ele participou de duas partidas pela Fúria.

Veja também

assédio Técnicos das seleções espanholas masculina e feminina aplaudem discurso de Rubiales e são criticados