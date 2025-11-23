A- A+

GP Las Vegas Bortoleto admite erro na Fórmula 1 e prevê recomeço no Catar: "Voltarei ao melhor nível" O brasileiro repetiu o roteiro do GP de São Paulo e abandonou a prova nos Estados Unidos ainda no início

Enquanto Nico Hülkenberg pontuou pela terceira vez em quatro corridas, ocupando o sétimo posto no GP de Las Vegas de Fórmula 1, neste domingo (23), Gabriel Bortoleto repetiu o roteiro do GP de São Paulo e abandonou a prova nos Estados Unidos ainda no início, após novamente colidir com a Aston Martin do canadense Lance Stroll.

Após sua curta participação no circuito de rua de Las Vegas, o brasileiro, que largou na 18ª posição, admitiu que freou tarde demais na curva e pediu desculpas pelo acidente a Stroll, que também precisou deixar a prova.

"Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas a Lance (Stroll), foi minha culpa", comentou Bortoleto. "Tive uma largada forte e tentei ultrapassar a Williams (de Alex Albon) por dentro, mas quando cheguei ao ponto de frenagem, calculei mal por alguns metros e já era tarde demais para reduzir a velocidade. Não tinha ângulo para fazer a curva e acabei batendo nele."

O abandono precoce em Las Vegas frustrou o brasileiro, que via a Sauber com ritmo suficiente para ganhar posições durante a prova e com boa possibilidade de brigar por pontos.

A equipe, que se tornará Audi na próxima temporada, é penúltima colocada na tabela de Construtores, com 68 pontos, e tentará encerrar a temporada pelo menos à frente de Aston Martin (72) e Haas (73).

"Preciso me concentrar nas duas últimas corridas da temporada, com voltas limpas, porque se não conseguir terminar essas provas significa perder a experiência na pista que eu deveria ter adquirido", disse o brasileiro. "Vou recomeçar e garantir que voltarei aos níveis de desempenho que já mostrei antes, quando chegarmos a Doha."

Gabriel Bortoleto já terá desafios a superar no GP do Catar, no circuito de Lusail, no próximo domingo, já que foi punido com a perda de cinco posições no grid de largada por ter sido o responsável pela colisão em Stroll. Antes, no sábado, ele disputará a corrida sprint.



