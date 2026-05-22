Bortoleto admite problemas no carro da Audi e lamenta cair no Q2: 'Não foi uma volta fenomenal'

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Gabriel Bortoleto chegou a flertar com ida ao Q3 para a corrida sprint do Canadá, mas acabou superado, no fim, por Carlos Sainz, que conseguiu avançar à definição na 10ª colocação O brasileiro ainda foi superado pelo companheiro Niko Hülkenberg e admitiu problemas no carro.



"Faltou um décimo ali, uma pena", lamentou o brasileiro, no SporTV, reconhecendo que teve de enfrentar um problema no caro. "Mas, ao mesmo tempo, foi uma sessão conturbada para mim ali na primeira parte, tive um problema no sensor, fiquei sem água, foi um susto."



Ainda buscando melhorar sua melhor qualificação para uma corrida sprint, um 10º lugar, Bortoleto reconheceu que a equipe conseguiu ajustar o carro. Em contrapartida, admitiu que poderia ter dado mais em sua volta rápida.





"No Q2 foi tudo limpo, e consegui fazer uma volta ok, mas não fenomenal", afirmou, lamentando as 'ultrapassagens' com o cronômetro encerrando. "Mas (serve de) muito aprendizado, estamos melhorando o desempenho do motor, ajustando o carro. Tem a corrida amanhã e o grande qualificatório", seguiu, já pensando neste sábado.



A corrida sprint de 23 voltas no Circuito Gilles Villeneuve começa às 13 horas. Já a definição para o grid do GP de domingo, ocorre às 17 horas. A quinta prova da temporada tem previsão de chuva, o que pode alterar todo o cronograma das escuderias e ajudar o brasileiro.

Grid de largada da corrida sprint do GP do Canadá:



1ª fila:

George Russell (GBR/Mercedes)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

2ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

3ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

4ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

5ª fila:

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

6ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Audi)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

7ª fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

8ª fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

9ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

10ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

11ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

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