Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Fórmula 1

Bortoleto exalta importância de Alonso em seu início na Fórmula 1: "Eu não estaria aqui sem ele"

Além de competir nas pistas, o espanhol gere a carreira do novato brasileiro

Reportar Erro
Gabriel Bortoleto e Fernando AlonsoGabriel Bortoleto e Fernando Alonso - Foto: Reprodução/Instagram

Uma das boas surpresas da temporada 2025 de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto vem tendo um papel de destaque em seu ano de estreia com a Sauber. Vindo de um oitavo lugar no GP da Itália, ele contabiliza 18 pontos até aqui. Ciente do seu bom momento, o piloto brasileiro, no entanto, fez questão de exaltar a figura do experiente bicampeão Fernando Alonso neste contexto.

Além de competir nas pistas com a Aston Martin, o espanhol, que tem uma empresa criada para a mentoria de jovens talentos (A14 Management), gere a carreira do novato brasileiro.

"Eu não estaria na F-1 sem a influência do Fernando. Tento aprender com ele, embora às vezes não tenha certeza do porquê ele faz o que faz. É divertido, mas é difícil. É um profissional muito aberto sobre algumas coisas...mas outras, talvez, quando se aposentar, ele me diga", disse Bortoleto ao podcast Beyond the Grid.

Leia também

• Troféu União das Águas de natação é atração do Santos Dumont neste sábado (13)

• Torcedor do Vasco morre após ser baleado antes de clássico com o Botafogo pela Copa do Brasil

• Ataque com ácido e quase aposentadoria: Jogador do Newcastle, revela sofrer com crise de pânico

A gratidão externada por Bortoleto não se restringe somente aos conselhos de pista, mas também ao gerenciamento de carreira. "Foi ele quem me ajudou a conseguir meu contrato na F-3 com uma equipe muito boa e me ensinou muito na temporada de estreia. Fernando me ensinou muito na F-2 também. Não tenho certeza se teria vencido a F-2 e a F-3 se ele não fosse meu empresário", comentou.

Único representante do Brasil no atual grid da Fórmula 1, o piloto nacional fez ainda uma relação sobre o seu início e o estágio atual.

"Meu processo de aprendizado sempre foi o mesmo e está em constante ascensão. No começo foi mais difícil porque você tem muitas coisas para aprender, mas quando estabiliza, é só fazer ajustes no carro. No final das contas, você internaliza muitas coisas", confessou o brasileiro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter