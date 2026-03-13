Bortoleto cita problema na Audi e prevê dificuldades na sprint: "Ver o que podemos alcançar"

A- A+

A equipe Audi não conseguiu repetir o desempenho apresentado na Austrália e deixou a desejar em sua performance na madrugada desta sexta-feira, quando os pilotos foram para a pista no treino que definiu o grid da corrida sprint do GP da China. Gabriel Bortoleto vai largar em 14º e lamentou os problemas com seu carro.



"Esta sexta-feira foi um pouco complicada para nós. Encontramos alguns problemas durante o treino livre, que reapareceram durante a classificação sprint, o que nos deixou em desvantagem. Claro, é um tipo de pista diferente das que vimos até agora, com curvas diferentes, e estamos descobrindo novamente como nosso carro se comporta. Olhando para a corrida sprint de amanhã, vamos ver o que podemos alcançar", afirmou.



Ele admitiu que ainda não encontrou o ajuste ideal e prevê muito trabalho tanto para engenheiros quanto para os mecânicos a fim de melhorar a competitividade da Audi para a segunda etapa do calendário de 2026 de Fórmula 1.

"É uma corrida bem curta, obviamente, e depois disso, vamos nos certificar de corrigir qualquer problema que esteja acontecendo nos bastidores para chegar à classificação em uma posição mais satisfatória. Vamos tentar dar o nosso melhor na corrida de domingo."



De acordo com o brasileiro, o carro apresentou problemas no sistema de transmissão, que já não tinha funcionado bem no único treino livre na China. Ele afirmou ainda que algumas marchas não funcionaram corretamente fazendo com que perdesse rendimento na pista.



Os pilotos volta à pista à meia-noite deste sábado (horário de Brasília) para a disputa da corrida sprint. A classificação para o GP da China acontece às 4 da madrugada. A corrida está marcada para as 4 horas da manhã de domingo.

