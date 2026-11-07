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fórmula 1 Bortoleto e Câmara superam companheiros de equipe no último treino livre em Interlagos Autódromo de Interlagos recebeu mais um treino livre; foi a última atividade antes do classificatório que define o grid de largada para a corrida de domingo do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1

O sábado começou no Autódromo de Interlagos com mais um treino livre. Foi a última atividade antes do classificatório que define o grid de largada para a corrida de domingo do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara obtiveram um desempenho superior aos seus companheiros de equipe.

No geral, os pilotos não conseguiram repetir os melhores tempos de volta conquistados na sexta-feira. Bortoleto cravou o tempo de 1min12s844 e ficou com a 10ª marca da atividade. Já Câmara terminou em 15º, com o tempo de 1min12s981.

O melhor piloto no treino foi Max Verstappen, da Red Bull, que conquistou a marca de 1min11s622. O novo campeão mundial Kimi Antonelli, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren, foram bem novamente e despontam como favoritos na luta pela pole.

Alguns pilotos entraram no treino sabendo que perderiam posições no grid pela troca de componentes, casos de Verstappen, Hamilton, Leclerc e Pérez.

Após ficar fora dos treinos de sexta, Nico Hülkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Audi, pôde acelerar. Seu carro havia apresentado problemas no primeiro treino, quando teve o jovem britânico Freddie Slater a bordo, e não ficou pronto a tempo da atividade seguinte.

O alemão foi dois décimos mais lento que o paulista na atividade Já a comparação entre Câmara e Oliver Bearman mostrou o pernambucano apenas dois décimos de segundo mais rápido que o britânico.

A perspectiva de chuva mobilizou os pilotos a irem logo para a pista para as primeiras voltas rápidas ainda com pneu médio.

Verstappen chegou a reclamar de Gasly por um posicionamento equivocado no miolo do circuito. Mais tarde, Hamilton alertou para a presença de fumaça saindo de seu carro e deixou a equipe preocupada com a possibilidade de falha na unidade de potência.

Na parte final do treino, os carros voltaram à pista com pneus macios, que favorecem a velocidade e ajudam a baixar os tempos. Duas imagens chamaram a atenção: Pérez atirou algum item para fora do seu carro, o que é entendido como uma infração, e as nuvens pesadas se aproximando do circuito. Há expectativa para que a próxima atividade aconteça sob chuva.

Ainda neste sábado, às 15h, será definido o grid de largada para a corrida de domingo, agendada para as 14h.

CONFIRA O RESULTADO DO TREINO LIVRE 3 DO GP DE SÃO PAULO

1 - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min11s622

2 - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min11s647

3 - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min11s753

4 - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min11s806

5 - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min11s896

6 - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min11s935

7 - Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls), com 1min12s060

8 - Liam Lawson (NZE/Racing Bulls), com 1min12s171

9 - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), com 1min12s213

10 - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), com 1min12s644

11 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min12s644

12 - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min12s833

13 - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), com 1min12s865

14 - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min12s925

15 - Rafael Câmara (BRA/Haas), com 1min12s981

16 - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min13s109

17 - Alexander Albon (TAI/Williams), com 1min13s147

18 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min13s171

19 - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), com 1min13s303

20 - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), com 1min13s573

21 - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), com 1min13s722

22 - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min13s766

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