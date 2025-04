Bortoleto é comparado a Leclerc e recebe elogios internos na Sauber: 'Excelente'

A- A+

O diretor da escuderia Sauber, Beat Zehnder, é só elogios ao piloto brasileiro Gabriel Bortoleto na Fórmula 1. Ele comparou a ética de trabalho e o talento do jovem ao de Charles Leclerc.

"Para mim, ele provavelmente está no mesmo nível de Leclerc em termos de ética de trabalho, trabalhando junto com os engenheiros e o tempo que passa com eles querendo entender cada mínimo detalhe. Eu realmente espero que, ao longo desta temporada, a gente consiga dar a ele um carro que permita marcar pontos, porque ele merece. Ele é um excelente piloto", declarou Zehnder ao Motorsport.

O monegasco iniciou sua carreira na escuderia suíça em 2018, sendo piloto da academia da Ferrari desde as categorias inferiores. O destaque foi imediato, somando 39 pontos e terminando o campeonato daquele ano em 13º lugar. A boa temporada de estreia lhe rendeu a vaga na Ferrari já em 2019.

Bortoleto passa por um período de transição e adaptação e ainda não somou nenhum ponto na competição. Durante o GP do Bahrein, em Sakhir, o novato reclamou do ritmo da equipe e das dificuldades na corrida. Ele concluiu a prova em 18° e última posição.

"Não consegui acompanhar de perto os carros à frente, mesmo que tivesse algum ritmo. No recomeço da corrida, após o safety car, eu estava de pneus médios atrás de Stroll, que estava de duros, e logo que me aproximei perdi a aderência e não consegui ir a lugar algum", destacou o paulista. Nas provas anteriores, Bortoleto abandou na Austrália após rodar na chuva, foi 14º na China e 19º no Japão.



