Fórmula 1 Bortoleto exalta aprendizado na F-1 e põe a Audi no topo: "Não sei quando, mas vamos chegar lá" Brasileiro confessou estar mais à vontade na categoria e conseguiu pontuar na primeira prova da temporada

Depois de um fim de semana mais do que especial em Melbourne, quando avançou para o Q3 com a sua Audi e ainda conseguiu pontuar na primeira prova da temporada 2026 de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto confessou estar mais à vontade na categoria.

"A forma como estou lidando com as coisas agora, também o entendimento de como encarar meus fins de semana, como estou trabalhando com a equipe. Agora eu me sinto muito mais relaxado e comprometido com o projeto de alguma forma", afirmou o piloto que destacou a evolução da escuderia.

Em seu primeiro ano na Fórmula 1, a Audi enfrentou a tarefa de competir com um motor próprio. Em um ano de mudanças de regulamentos, tudo ficou muito mais desafiador.

Bortoleto, no entanto, é o primeiro a externar sua empolgação com esta nova fase neste início de carreira. "Não posso dizer quando chegaremos lá, mas posso garantir que chegaremos. Se será neste ano ou no próximo, eu não sei, mas tenho plena confiança de que seremos um dos principais fabricantes de motor no futuro", disse o brasileiro.

Com dois pontos contabilizados na classificação graças ao nono lugar no GP da Austrália, Bortoleto espera repetir o desempenho neste fim de semana, quando a Fórmula 1 volta à ativa para a segunda prova do calendário.

O primeiro treino para o GP da China acontece na madrugada desta sexta-feira (0h30, horário de Brasília), no único treino livre que será disputado. Mais tarde, às 4h30, os pilotos voltam para pista a fim definir o grid para a prova sprint.

"Ainda vamos aprender bastante ao longo do fim de semana. Não acho que vamos ter tudo otimizado antes da classificação, então vamos testar coisas e aprender também tanto na classificação quanto na corrida sprint", completou o piloto brasileiro.



