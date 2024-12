Bortoleto é o 18º em teste coletivo da F-1; Leclerc é o mais rápido

A- A+

O ano 2024 da Fórmula 1 chegou ao fim oficialmente nesta terça-feira (10), com a realização do teste coletivo de pós-temporada, em Abu Dabi.

A atividade, coordenada pela Pirelli, contou com 23 pilotos, entre titulares, reservas e novatos, entre eles os brasileiros Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich. O titular da Sauber em 2025 anotou o 18º melhor tempo, enquanto Charles Leclerc foi o mais veloz do dia.



O piloto da Ferrari, que havia sido o segundo mais rápido da sessão realizada pela manhã, foi ainda melhor à tarde. E anotou 1min23s510, o melhor tempo do dia no Circuito de Yas Marina, o mesmo que recebeu o último GP do ano, no fim de semana, nos Emirados Árabes Unidos.



Carlos Sainz Jr., em sua estreia pela Williams, foi o segundo mais rápido. Eles foram dois dos que mais completaram voltas no traçado.

Everything changes at Sauber



The youthful optimism of F2 champion Bortoleto meets the honed experience of Hulkenberg #F1 @stakef1team_ks pic.twitter.com/5HGwJK66fl — Formula 1 (@F1) December 10, 2024

Leclerc registrou 134 giros, enquanto o espanhol completou 146, entre as sessões da manhã e da tarde. George Russell, que havia sido discreto no início do dia, obteve o terceiro tempo, com a Mercedes, depois de 134 voltas.



Os brasileiros foram mais discretos na segunda parte do teste coletivo. Bortoleto, que havia sido o oitavo melhor da manhã, voltou para a pista à tarde. Porém, registrou poucas voltas lançadas. Assim, evoluiu pouco em comparação à marca da manhã e acabou sendo superado por diversos pilotos. No total, acumulou 130 voltas.



Terminou, assim, com o 18º melhor tempo do dia, com 1min24s738, em sua estreia pela Sauber, equipe que defenderá no grid da F-1 na próxima temporada.

Desta vez, o brasileiro foi superado pelo futuro companheiro de equipe. O experiente alemão Nico Hülkenberg anotou 1min23s859, quase um segundo mais veloz que o jovem piloto, de 20 anos.



Felipe Drugovich finalizou a sessão com a 21ª marca entre 23 pilotos: 1min25s010. O piloto reserva da Aston Martin anotou 146 voltas no traçado. O recordista do dia foi o neozelandês Liam Lawson, da equipe RB, com 159 giros na pista.



Vice-campeão mundial, o britânico Lando Norris terminou o teste na modesta 16ª colocação - 1min24s678. E seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, foi apenas o 19º geral, com 1min24s838.



Com a realização do teste de pós-temporada nesta terça, os pilotos só voltarão para a pista em fevereiro de 2025. Entre os dias 26 e 28, eles vão participar dos testes de pré-temporada, no Bahrein. A temporada começará oficialmente com o GP da Austrália, entre 14 a 16 de março.



Confira o resultado final do teste pós-temporada em Abu Dabi:



1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min23s510

2º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min23s635

3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min23s789

4º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min23s859

5º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min23s873

6º - Ayumu Iwasa (JAP/RB), 1min24s100

7º - Pato O'Ward (MEX/McLaren), 1min24s222

8º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min24s268

9º - Paul Aron (EST/Alpine), 1min24s275

10º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min24s305

11º - Luke Browning (ING/Williams), 1min24s375

12º - Ryo Hirakawa (JAP/Haas), 1min24s435

13º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min24s440

14º - Arthur Leclerc (MON/Ferrari), 1min24s576

15º - Isack Hadjar (ARL/Red Bull), 1min24s632

16º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min24s678

17º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min24s689

18º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min24s738

19º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min24s838

20º - Jak Crawford (EUA/Aston Martin), 1min24s997

21º - Felipe Drugovich (BRA/Aston Martin), 1min25s010

22º - Frederik Vesti (DIN/Mercedes), 1min25s159

23º - Antonio Fuoco (ITA/Ferrari), 1min25s238

