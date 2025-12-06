Sáb, 06 de Dezembro

Bortoleto revela ajuste crucial no carro para repetir melhor classificação na Fórmula 1: "Foi ótimo"

Brasileiro vai largar em 7º no GP de Abu Dhabi

Bortoleto em ação na classificação do GP de Abu DhabiBortoleto em ação na classificação do GP de Abu Dhabi - Foto: Andrej Isakovic/AFP

Gabriel Bortoleto descreveu a sessão classificatória deste sábado (6), em Abu Dabi, como uma montanha-russa. O brasileiro emplacou mais uma grande performance com a Sauber e vai largar em sétimo no GP de Abu Dhabi, repetindo seu melhor resultado no grid - na Hungria. Depois do susto no Q1 e da recuperação nas voltas finais, ele admitiu que a leitura do fim de semana mudou completamente durante a classificação.

"Estava tudo muito apertado. Meu companheiro ficou de fora no Q1 Quase fiquei de fora também. Eu estava duas posições acima, não caí. E eu disse: 'Acho que tudo o que vimos nos treinos talvez não fosse totalmente real. Talvez as pessoas estivessem erradas' Mas acabou sendo assim", disse à Band, ressaltando o clima de incerteza que dominou os boxes da equipe.

O brasileiro contou que a evolução veio volta a volta, à medida que ganhava confiança com o comportamento do carro nas diferentes fases da classificação.

"Comecei a melhorar, encaixando boas voltas. Durante a classificação, se você consegue ir passando pelo Q1, Q2 e Q3, vai entendendo cada vez mais como está o carro", afirmou.

A chave para a reação, segundo ele, foi um ajuste específico antes da parte final da sessão.

"Continuei ajustando um pouco: fui aos boxes, falei algo para o engenheiro, ajustamos uma coisinha e conseguimos colocar o carro num equilíbrio muito bom na pista. E foi uma ótima classificação", comemorou Bortoleto, visivelmente satisfeito com o trabalho da equipe.

Enquanto o brasileiro celebrou o sétimo lugar, Nico Hülkenberg teve destino bem diferente. O alemão caiu ainda no Q1 e larga apenas em 18º, reforçando a diferença de ritmo entre os dois pilotos da Sauber neste sábado. No topo, Max Verstappen conquistou mais uma pole position, com a dupla da McLaren logo atrás - Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro.

A corrida principal será neste domingo (7), às 10h (de Brasília), no circuito de Yas Marina.

