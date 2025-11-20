Bortoleto garante manter postura agressiva na F-1: 'Não quero estar aqui para ser um bundão'

A- A+

O piloto Gabriel Bortoleto seguirá mostrando um estilo audacioso na temporada da Fórmula 1. É o próprio brasileiro que garante tal postura. Neste próximo final de semana, será disputado o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos.



Na última prova, no Brasil, Gabriel Bortoleto não foi bem, batendo o carro na corrida sprint e na corrida. Apesar disso, recebeu o apoio dos torcedores brasileiros. O piloto assegurou que continuará adotando um comportamento ousado na Fórmula 1.



"Eu adorei a torcida do Brasil, eles me apoiaram muito. Mesmo depois da batida, o pessoal gritava, torcia e comemorava. Acho que eles entendem o que tentei explicar. Acho que eles gostam disso também. O (Ayrton) Senna, nosso maior ídolo do Brasil, era muito 'tudo ou nada'. Quantas vezes ele foi para cima e bateu em alguém, por erro dele ou de outra pessoa? E isso faz parte. Isso é competição, corrida. Não quero estar aqui para ser um bundão, essa é a palavra", disse Gabriel Bortoleto, em entrevista ao site "GE".



"Quero estar aqui para ser rápido, agressivo, competitivo e entregar bons resultados. Nesse percurso você vai cometer erros e acertos e isso faz parte. Tenho muitas corridas de F-1 pela frente e tenho aprendido muito", complementou.





O piloto da Sauber valorizou os aprendizados obtidos no GP de São Paulo. Gabriel Bortoleto salientou que a agressividade nas pistas é uma característica importante.



"O Brasil foi uma grande lição para todo mundo, e para mim também. Foi um final de semana com muito aprendizado. A gente precisa testar coisas. Ultrapassagens e agressividade são importantes para um piloto. A velocidade a gente tem tido durante o ano todo. E eu quero praticar coisas novas também, pois no dia em que eu estiver em uma condição de ultrapassar alguém em uma posição arriscada, eu tenho que saber como fazer aquilo sem perder tempo. São em momentos assim que a gente aprende", afirmou o piloto.



"Infelizmente aquela ultrapassagem não deu certo, mas tiveram tantas outras que deram certo e não apareceram na TV. E sei que, ultimamente, tenho sido mais agressivo que o normal. E tenho me divertido muito. No México, eu ganhei seis posições. No Brasil, antes da batida, na Sprint, tinham sido três. Na corrida principal, duas antes da batida. É isso", disse.



O GP de Las Vegas será realizado na madrugada de sábado para domingo, a partir de 1h (horário de Brasília). "É bem desafiador (o circuito), longas retas e uma aderência bem baixa", disse Bortoleto, que fará a estreia oficial na pista norte-americana.

Veja também