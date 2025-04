A- A+

Fórmula 1 Bortoleto espera carro mais competitivo para reagir no GP da Arábia Saudita No Bahrein, o piloto brasileiro demonstrou irritação e cobrou a Sauber por melhorias no carro

Gabriel Bortoleto dará sequência à desafiadora primeira temporada na Fórmula 1 neste final de semana, em Jedá, no GP da Arábia Saudita. Depois de demonstrar irritação e cobrar a Sauber por melhorias no carro, ao finalizar o GP o Bahrein, em Sakhir, na 18ª e última posição, o brasileiro espera ser mais competitivo.



"Jedá é um circuito rápido e complicado. Já corri aqui no ano passado, então conheço o traçado", comentou Bortoleto, que teve desempenho apagado na etapa saudita na Fórmula 2 em 2024. Ele terminou em décimo a corrida sprint e abandonou a prova principal, vencida por outro brasileiro, Enzo Fittipaldi.



Após a conquista da Fórmula 2, Gabriel Bortoleto conseguiu vaga na Fórmula 1, mas ainda não pontuou em quatro etapas. Ele abandonou na Austrália e foi o último colocado no Japão (19º) e no Bahrein (18º), alcançando o melhor resultado na China, o 14º lugar, após as desclassificações de Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Pierre Gasly.



"Meu objetivo é manter o foco, continuar a melhorar e aproveitar o máximo o fim de semana", disse Bortoleto. "Temos trabalhado duro para maximizar nosso aprendizado até agora, e estou focado em continuar esse progresso, melhorar meu próprio desempenho e lutar por um resultado competitivo", acrescentou.





Apesar das reclamações de Bortoleto e de seu companheiro, o alemão Nico Hülkenberg, especialmente em relação ao ritmo de corrida e à falta de aderência, a Sauber não tem se mostrado tão otimista em apresentar uma solução a curto prazo.



"Nossa prioridade é extrair tudo que pudermos do C45, garantir um desempenho operacional sólido e nos posicionarmos para lutar pelo melhor resultado possível", afirmou Jonathan Wheatley, chefe da equipe. "Embora não tenhamos alcançado recentemente os resultados que buscamos, continuamos focados em tirar o máximo de cada oportunidade que este fim de semana possa oferecer."



O GP da Arábia Saudita será realizado neste domingo, às 14h (horário de Brasília), no circuito de Jedá. Os trabalhos começam na sexta-feira, às 10h30, na primeira sessão de treino livre.

Veja também