Bortoleto lamenta queda precoce na classificação em Mônaco: 'Doloroso perder por 20 milésimos'

A- A+

Apenas 0s022 separou Gabriel Bortoleto do Q2 no treino de classificação do GP de Mônaco, neste sábado. Esse foi o curto tempo que a Sauber do brasileiro ficou atrás da Mercedes de Kimi Antonelli, o 15º colocado, que avançou, mas não disputou a segunda sessão, já que bateu no final na primeira tomada de tempo e abandonou a corrida.

Bortoleto comemorou a evolução do carro, mas não escondeu a decepção por não ter conseguido um posto melhor que o 16º lugar no grid, já que as estreitas ruas do Principado não favorecem ultrapassagens. Seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, por exemplo, conseguiu passar da primeira etapa e vai largar em 13º no grid.



"É muito doloroso perder o Q2 por apenas 20 milésimos de segundo, especialmente aqui em Mônaco, onde tudo é tão disputado e a diferença depende de fazer cada curva", lamentou Bortoleto. "Freei um pouco tarde demais na penúltima curva, o que provavelmente me custou aqueles milissegundos cruciais", acrescentou.



Por outro lado, o brasileiro tirou pontos positivos do treino de classificação após encerrar o treino livre apenas em 19º. "Depois de um TL3 difícil, estou feliz por termos encontrado um equilíbrio melhor para a classificação. Foi a primeira sessão em que me senti à vontade com o carro, o que é crucial, pois é preciso manter o ritmo desde a primeira volta", disse.



Em sua estreia nas ruas de Mônaco com um carro de Fórmula 1 - já disputou provas na Fórmula 2 -, Gabriel Bortoleto aposta na nova regra da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), exclusiva para a prova, que determina o uso obrigatório de três conjuntos diferentes de pneus, ou seja, duas paradas para trocas nos boxes durante a prova.



"Provavelmente veremos algumas estratégias malucas, algumas bem-sucedidas e outras não, mas haverá algumas chances a mais de subir em comparação com um (GP de) Mônaco tradicional. Estamos perto dos nossos rivais e tentaremos maximizar qualquer oportunidade. Mesmo que o resultado de hoje tenha sido decepcionante, faz parte do desafio único de correr em Mônaco", afirmou o piloto.



O GP de Mônaco acontece neste domingo, às 10h (horário de Brasília), nas ruas de Monte Carlo. Lando Norris, da McLaren, largará na pole position, à frente do piloto da casa, Charles Leclerc, da Ferrari. Líder do Mundial, Oscar Piastri sai em terceiro.

Veja também