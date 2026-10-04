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Fórmula 1

Bortoleto lamenta resultado e pede desculpas a Sainz: "Acabou com minha corrida e com a dele"

Brasileiro terminou em18.º mas teve chance de pontuar; ele havia largado em 10º

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Gabriel Bortoleto - O piloto brasileiro da Audi havia largado em 10.&ordm; lugar e tinha expectativa de voltar a pontuar na competição.Gabriel Bortoleto - O piloto brasileiro da Audi havia largado em 10.º lugar e tinha expectativa de voltar a pontuar na competição. - Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP

O brasileiro Gabriel Bortoleto não teve um bom rendimento no Grande Prêmio do Bahrein, na manhã deste domingo, terminando apenas na 18.ª colocação.

Além disso, o piloto da Audi protagonizou uma batida com Carlos Sainz, da Williams, e acabou punido por 10 segundos pela comissão de prova.

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Em entrevista ao SporTV após a corrida, o brasileiro lamentou o acidente e pediu desculpas ao espanhol.

— Quero pedir desculpas e reconhecer o meu erro com o Carlos (Sainz). Ele abriu e eu vi uma oportunidade de passar, mas acabei não percebendo que estava um pouco molhado, que a parte interna da curva 2 não estava 100% seca. Eu travei e bati ali, acabou com minha corrida e a dele — declarou Bortoleto.

O piloto da Audi havia largado em 10.º lugar e tinha expectativa de voltar a pontuar na competição.

A última vez que Bortoleto terminou um GP entre os dez primeiros foi na Bélgica, realizado no final de julho.

— Tive alguns problemas no carro também, não podia usar a abertura. Não ia mudar nada, funcionando ou não, depois do meu erro. Pensei que hoje realmente era um dia para somar pontos, acho que tinha possibilidade.

O próximo compromisso da Fórmula 1 acontece no domingo, em Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay.

Neste ano, a etapa receberá a corrida sprint pela primeira vez e os pilotos terão menos tempo para descansar.

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