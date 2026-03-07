A- A+

fórmula 1 Bortoleto minimiza problema com carro na classificação para GP da Austrália: "Orgulhoso da equipe" Brasileiro perdeu a oportunidade de disputar Q3 após carro "morrer" na entrada dos boxes

O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu passar para a etapa final de classificação do GP da Austrália, mas quando estava voltando para os boxes, seu carro apagou. Sem potência, a Audi precisou resgatar o piloto e, com a ajuda externa, a equipe perdeu a oportunidade de colocá-lo de volta na pista da Fórmula 1. Ele largará em 10.º na corrida da madrugada de domingo, à 1h (horário de Brasília).

— Vimos muitos casos assim nos testes de pré-temporada. É uma pena que tenha acontecido com a gente na classificação, porque não tinha acontecido o fim de semana inteiro. Mas, de novo, estamos orgulhosos de tudo e seguimos trabalhando — disse o brasileiro. — E não acho que seja algo realmente preocupante. Como os carros são novos, sensores podem falhar aqui e ali, e um sensor que falha pode literalmente fazer seu carro parar na pista.





Bortoleto tinha grandes chances de tentar encaixar outra boa volta e brigar, pelo menos, entre os últimos colocados no top 10, como ele mesmo destacou, mas acabou tendo que assistir os rivais brigarem sem a sua presença.

O brasileiro destacou que a Audi ousou em produzir a própria unidade de potência no primeiro ano correndo na F-1.

— Acho que alcançamos algo pelo qual todo mundo trabalhou muito. É algo para se orgulhar. Não é obrigatório você começar uma nova unidade de potência do zero, literalmente. Somos a única equipe rodando essa unidade de potência. Os únicos dados que temos de toda a pré-temporada são do nosso próprio carro. Não temos outras equipes usando.

A primeira corrida de 2026 e do novo regulamento será na madrugada promete ser uma corrida de sobrevivência: na classificação, apenas 19 dos 22 carros conseguiram marcar tempo. A corrida terá transmissão ao vivo da vivo da TV Globo e Sportv 3.

