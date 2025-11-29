A- A+

FÓRMULA 1 Bortoleto prevê corrida difícil no Catar com punição: "Largando lá atrás não vai ser fácil" Automobilista brasileiro ocupa a 19ª posição na classificação do Mundial de Pilotos

O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu o 14º tempo no treino classificatório para o GP do Catar neste sábado (29) em Doha, mas larga do 19º lugar às 13h (de Brasília) deste domingo. O piloto da Sauber foi punido com a perda de 5 posições no grid pelo acidente no GP de Las Vegas.

"Posso ter um bom desempenho na corrida", afirmou Bortoleto à Band. "Mas tem a punição que preciso pagar de Las Vegas pelo erro que cometi lá. Então, largando lá atrás não vai ser fácil.", explicou o automobilista.

Bortoleto conseguiu avançar ao Q2 nos instantes finais do Q1 e estava confiante com a possibilidade de conseguir uma posição ainda melhor. "Achei que o carro estava ok. Na última volta errei na Curva 2, peguei um pouquinho da zebra e dei uma grande traseirada ali", afirmou ele, que largou na 13ª posição na corrida sprint e terminou em 11º. "O resto da volta não foi muito ruim", completou.

O brasileiro afirmou que as disputas estão muito apertadas no circuito de Lusail. "Você vê a diferença de dois décimos e você ia de 15º para 5º", disse. No Q2, que definiu o avanço dos 10 melhores para a parte final da classificação, Alexander Albon, da Williams, terminou em 15º lugar, com 1min20s629. Isack Hadjar, da RB, que vai largar na sexta posição, registrou 1min20s350 para se classificar para o Q3.

"O carro que temos para o fim de semana é esse", afirmou Bortoleto, cujo melhor resultado em sua temporada de estreia na F-1 foi o 6º sexto lugar no GP da Hungria, em agosto. O brasileiro ocupa a 19ª posição na classificação do Mundial de Pilotos, com 19 pontos.

