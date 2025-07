A- A+

Fórmula 1 Bortoleto roda na pista e é o último no 1º treino do GP da Inglaterra de F-1; Hamilton lidera Após pontuar pela primeira vez na temporada durante o GP da Áustria, o brasileiro da Sauber teve uma performance discreta na abertura da corrida da Inglaterra

Após se destacar no GP da Áustria de Fórmula 1, no fim de semana passado, Gabriel Bortoleto apresentou uma performance discreta na abertura do GP da Inglaterra, nesta sexta-feira. O piloto brasileiro foi apenas o 20º e último colocado após rodar na pista do tradicional Circuito de Silverstone.

Lewis Hamilton, piloto da casa, fez a festa da torcida ao ser o mais rápido neste primeiro treino livre.

Bortoleto vinha de um grande fim de semana em Spielberg, com seus melhores resultados tanto no treino classificatório quanto na corrida - terminou em 8º. Nesta sexta, chegou a figurar em 14º, mas praticamente acabou com suas chances de obter posição melhor ao rodar na pista na metade da sessão.

O brasileiro perdeu o controle da sua Sauber ao tocar na zebra e deu dois giros no traçado, terminando na grama, sem maiores consequências. A direção de prova chegou a acionar a bandeira amarela, que vigorou por apenas alguns segundos. Ao desgastar seu conjunto de pneus, não conseguiu mais brigar por melhores posições na tabela de tempos.

Bortoleto terminou a sessão com a última marca: 1min28s397. Ficou atrás até do seu companheiro de equipe nesta sessão, o inexperiente estoniano Paul Aron, reserva da Alpine que substituiu o alemão Nico Hülkenberg na Sauber neste treino. Aron anotou o 17º tempo com 1min28s142.

Em situação oposta, Hamilton assumiu a ponta antes da metade do treino e empolgou a torcida ao anotar o tempo de 1min26s892. Ele não foi alcançado pela dupla da McLaren, que lidera o campeonato Norris, mantendo o embalo da sua vitória na Áustria, foi superior ao líder do Mundial de Pilotos e anotou o segundo melhor tempo.

O holandês Max Verstappen, que não conseguiu completar a corrida passada, foi discreto nesta sexta. Não passou do 10º tempo. Pelo rádio, criticou a sua Red Bull: "Inacreditável". Ao longo da semana, o tetracampeão mundial foi alvo de rumores sobre uma possível transferência para a Mercedes, o que ele negou na quinta-feira.

A sessão de abertura em Silverstone foi discreta. As exceções foram Bortoleto e o francês Pierre Gasly, que deu uma escapada, sem maiores consequências. Para este fim de semana, a maior parte das equipes apresenta atualizações, a exemplo do que havia iniciado na etapa passada, na Áustria, com destaque para a Sauber, do piloto brasileiro.

Os pilotos voltam à pista ao meio-dia desta sexta, pelo horário de Brasília, para o segundo treino. O terceiro será às 7h30 de sábado. A classificação será disputada às 11h. E, no domingo, a largada da corrida está marcada para as 11h.

Confira o resultado do 1º treino livre do GP da Inglaterra:

1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min26s892

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min26s915

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min27s042

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min27s095

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min27s163

6º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min27s217

7º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min27s304

8º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min27s351

9º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min27s367

10º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min27s432

11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min27s678

12º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min27s844

13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min27s909

14º - Arvid Lindblad (ING/Red Bull), 1min27s958

15º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min28s057

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min28s086

17º - Paul Aron (EST/Sauber), 1min28s142

18º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min28s147

19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min28s332

20º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min28s397



