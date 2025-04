Bortoleto vai ter pintura especial na Sauber para disputar o GP de Miami

A- A+

O piloto Gabriel Bortoleto vai contar com a Sauber "repaginada" para a disputa do GP de Miami, que acontece neste fim de semana, nos Estados Unidos. A escuderia anunciou nesta quarta-feira uma pintura especial em seus carros em homenagem à "veia artística" da cidade americana que vai sediar corrida.



A equipe descreve o novo design como uma "tela ousada de arte moderna". De acordo com comunicado, a pintura é dominada pela tinta verde neon para dar a sensação de uma decoração recém-aplicada no veículo.



Mas as novidades não ficam somente nos carros. Para combinar com o modelo C45, os pilotos Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto vão vestir macacões relacionados ao tema. A tendência também vai dominar a decoração da garagem e nos equipamentos de pit stop.





Diretor comercial da Sauber, Stefano Battiston comentou sobre a iniciativa. "Esta pintura é mais do que apenas um novo visual, é uma celebração do espírito criativo de Miami e nosso compromisso em energizar o esporte para os nossos fãs", disse o dirigente.



Enquanto se movimenta nos bastidores nesta operação de ornamentar os carros, a equipe tenta, na prova deste fim de semana, começar a melhorar sua performance na temporada.



No Mundial de construtores, a escuderia aparece na última colocação, ao lado da Alpine, com apenas seis pontos, todos contabilizados por Nico Hulkenberg. Estreante na Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto ainda não pontuou na temporada atual.

