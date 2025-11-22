Dom, 23 de Novembro

Fórmula 1

Bortoleto sente estreia na chuva e lamenta 18º posto no grid em Las Vegas: "Tudo desandou"

Brasileiro teve primeiro contato com uma pista molhada desde o seu início na Fórmula 1

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, vai largar da 18ª posição no GP de Las Vegas Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, vai largar da 18ª posição no GP de Las Vegas  - Foto: Ben Stansall/POOL/AFP

Em seu ano de estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto pela primeira vez encontrou a pista molhada em uma sessão de classificação, no GP de Las Vegas, na madrugada deste sábado, e, assim como outros pilotos, sofreu com a falta de aderência de sua Sauber na pista.

Assim, o brasileiro não conseguiu passar do Q1 e vai largar na 18ª posição na corrida deste domingo. 

"Esta foi praticamente a minha primeira sessão de classificação totalmente na chuva. Nas outras vezes, como em Spa, a pista já estava secando. Agora a visibilidade estava muito ruim, tudo parecia bastante intenso e eu tive dificuldades com a aderência", explicou Bortoleto após o treino que definiu o grid de largada - líder do Mundial, Lando Norris larga na pole.

"Na verdade, eu estava me sentindo bastante confortável no início da sessão. O ritmo estava bom, mas nas últimas duas ou três voltas, as coisas começaram a desandar", analisou o brasileiro. "Precisaremos analisar o motivo de tudo ter desandado conforme o Q1 avançava, porque eu simplesmente não consegui extrair o que eu achava que podia nessas voltas finais "

Nas últimas posições do grid, Bortoleto terá de fazer uma prova de recuperação em Las Vegas e prevê dificuldades durante a prova. "Amanhã não será fácil, largando lá do fundo, mas vamos tentar aproveitar ao máximo cada oportunidade. Faz parte, é a consequência de não ter feito uma boa classificação", conformou-se o novato.

O GP de Las Vegas, 22ª das 24 etapas da temporada de Fórmula 1, terá início à 1h da manhã (horário de Brasília) deste domingo.

