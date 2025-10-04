A- A+

fórmula 1 Bortoleto vê GP de Singapura com pessimismo: 'Às vezes, você é o azarado' Em sua volta rápida, a bandeira amarela foi acionada, e o piloto foi eliminado ainda no Q3

A estreia de Gabriel Bortoleto no circuito de Marina Bay, em Singapura, não tem sido como ele esperava. Depois de uma sexta-feira difícil, o brasileiro mostrou um bom ritmo neste sábado, mas deu azar em sua volta rápida, quando a bandeira amarela foi acionada, e acabou eliminado ainda no Q3 - largará na 16ª posição, seu pior posto no grid desde o GP da Inglaterra, há três meses.

"É uma pena que não tenhamos conseguido ir para o Q2 porque tínhamos potencial para avançar facilmente", lamentou o piloto da Sauber. "Eu estava em uma volta muito boa, boa o suficiente para passar, mas a bandeira amarela significou que a volta acabou e perdemos por uma margem muito pequena. É decepcionante, especialmente porque nos sentimos muito melhor hoje do que ontem."

A poucos segundos do término da sessão, o volante da Alpine de Pierre Gasly travou e o piloto francês bateu no muro de proteção, provocando os procedimentos de segurança na pista. "Temos a obrigação de tirar o pé (do acelerador), senão recebemos penalização severa no dia seguinte, como perder 10 posições no grid", comentou o brasileiro à Band, sem criar muitas expectativas para a prova.

"É difícil ultrapassar nesta pista, mas tentaremos alguma estratégia diferença para tentar melhorar. Quando não dá certo na classificação, precisa aceitar e tentar fazer melhor amanhã", comentou, sem esconder a frustração. "Eu realmente acreditava que tínhamos potencial para fazer um bom trabalho na classificação, mas corrida é isso. Às vezes, você é o azarado que pega a bandeira (amarela)."

O GP de Singapura, 18ª etapa da temporada de Fórmula 1, será realizada neste domingo, a partir das 9h (horário de Brasília).



