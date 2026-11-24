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Futebol Borussia Dortmund arranca empate na visita ao Arsenal (1-1) na Champions Os 'Gunners', atuais vice-campeões do torneio, saíram na frente aos 10 minutos com um chute potente do centroavante sueco Viktor Gyökeres

Em um duelo entre os líderes da Premier League e da Bundesliga, Arsenal e Borussia Dortmund empataram em 1 a 1, nesta terça-feira (24), em um dos jogos de destaque da quinta rodada da Liga dos Campeões da Uefa.

Os 'Gunners', atuais vice-campeões do torneio, saíram na frente aos 10 minutos com um chute potente do centroavante sueco Viktor Gyökeres, e o Dortmund empatou no início do segundo tempo (55'), graças a um disparo preciso, rente à trave, do atacante Maximilian Beier.

A divisão de pontos em Londres complica a situação do Arsenal na briga pela liderança desta fase de liga: com 11 pontos, a equipe ocupa a quinta colocação, agora a quatro pontos do Real Madrid, que goleou o PSV por 5 a 1 e mantém um aproveitamento de 100%, com 15 pontos.

O PSG, atual bicampeão europeu e com quatro vitórias nas quatro primeiras rodadas, pode acompanhar o ritmo dos madrilenhos nesta quarta-feira, caso vença a Roma.

Por sua vez, o Borussia Dortmund sobe provisoriamente para a sétima posição, somando agora 10 pontos.

Com isso, a equipe alemã entra, ao menos por enquanto, no 'Top 8', que garante classificação direta para as oitavas de final, deixando gradualmente para trás o revés sofrido diante do Bodo/Glimt na segunda rodada.

Arsenal cai de produção

Na partida desta terça-feira, no Emirates Stadium, o Arsenal foi se apagando aos poucos.

O time começou com tudo e saiu na frente logo cedo, com um chute potente de Gyökeres aos dez minutos, após assistência de Noni Madueke, o mesmo jogador que, no último sábado, garantiu um empate sofrido para sua equipe contra o Newcastle, pelo Campeonato Inglês.

No primeiro tempo, o Arsenal dominou a posse de bola, mas não conseguiu aproveitar a sequência de oportunidades para ampliar a vantagem.

O Dortmund mudou de postura na segunda etapa, passando a se assemelhar mais à equipe que lidera a atual edição da Bundesliga.

O empate dos alemães veio aos 10 minutos da segunda etapa: o francês Joane Gadou puxou um contra-ataque e tocou para Beier, que recebeu fora da área, fez um corte e entrou na área para finalizar com precisão, rente à trave (55').

O goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga, titular devido à ausência de seu compatriota David Raya, que se lesionou no sábado contra o Newcastle, ficou paralisado, sem qualquer chance de reação.

Gyökeres não acerta no 2º tempo

Ainda sob o impacto do susto, o Arsenal não conseguiu conter o ímpeto de um Dortmund que foi crescendo na partida e chegou a marcar aos 68 minutos, por meio do inglês Jobe Bellingham mas o gol foi anulado por impedimento.

Onze minutos depois (79'), foi a trave que salvou o Dortmund de um gol contra de Serhou Guirassy.

Apesar das dificuldades enfrentadas no segundo tempo, o técnico Mikel Arteta avaliou que sua equipe foi superior.

"Gostei de como jogamos, não há dúvidas de que fomos melhores. É inacreditável que alguns de nossos ataques não tenham terminado dentro do gol adversário", afirmou na coletiva de imprensa após a partida.

Gyökeres marcou seu primeiro gol no Emirates nesta temporada, seu terceiro gol pelo clube em todas as competições, mas a falta de eficiência na segunda etapa certamente alimentará as críticas que ele vem recebendo nas últimas semanas.

O Arsenal não conseguiu vencer diante de sua torcida nesta reta final e, agora, não pode falhar em seu próximo compromisso europeu: daqui a duas semanas, novamente em casa, contra o Real Madrid, um adversário direto na disputa pelas primeiras posições da fase de liga da competição.

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