Champions League Borussia Dortmund recebe Chelsea na Champions League; veja as escalações e onde assistir O duelo de ida das oitavas de final acontece às 17h, no Signal Iduna Park

A volta da Champions League trouxe duelos equilibrados com vitórias de Bayern e Milan. Nesta quarta-feira (15), é a vez do Borussia Dortmund receber o Chelsea no primeiro confronto das oitavas de final. A partida acontece às 17h, no Signal Iduna Park.

O Borussia vive uma ótima fase na temporada. São seis vitórias nas últimas seis partidas entre Campeonato Alemão e Copa. Os Aurinegros estão na terceira posição da Bundesliga, três pontos atrás do líder Bayern.

O Chelsea vive um momento oposto. Apesar de estar invicto nos últimos quatro jogos, foram três empates e apenas uma vitória. Na Premier League, o clube londrino é apenas o décimo colocado.

Pelo lado alemão, Bellingham e Haller são as esperanças para avançar. Já o Chelsea espera das contratações Enzo Fernández, João Félix e Mudryk.

Prováveis escalações:

Borussia Dortmund (Técnico: Edin Terzic)

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterback e Guerreiro; Bellingham e Can; Adeyemi, Reus, Brand e Haller.

Chelsea (Técnico: Graham Potter)

Arrizabalaga; Reece James, Thiago Silva, Koulibaly e Cucurella; Kovacic, Enzo Fernández e João Félix; Ziyech, Mudryk e Havertz.

Onde assistir ao jogo?

TNT e HBO Max.

