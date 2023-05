Borussia apenas empata em casa e Bayern de Munique conquista 11° título consecutivo da Bundesliga

A- A+

Final dramática na Alemanha. Na última rodada da Bundesliga, disputada neste sábado (27), o Bayern de Munique confirmou o 11° título consecutivo com uma vitória por 2 a 1 diante do Colônia. O Borussia Dortmund dependia apenas de si para ficar com a conquista, mas empatou em casa para o Mainz 05, também por 2 a 2.

Drama

O Bayern de Munique abriu o placar cedo. Aos 8 minutos, Coman fez o 1 a 0. O título começou a escapar quando Dejan empatou aos 35 do segundo tempo.

O jovem Musiala, que entrou aos 40 minutos, balançou as redes na reta final da partida para confirmar mais um título bávaro.

Drama em Dortmund

O Borussia, mais uma vez, ficou com o vice da Bundesliga. Antes do início da rodada, a equipe de Dortmund liderava o campeonato e precisava apenas vencer para ser campeão.

No entanto, diante de toda sua torcida, o Borussia decepcionou e foi derrotado pelo Mainz. Os visitantes abriram 2 a 0 na primeira etapa. No segundo tempo, o Borussia até diminiui com Raphael Guerreiro e empatou com Sule no último lance do jogo.

