Bundesliga Borussia Dortmund empata com Bochum e pode perder liderança para o Bayern Bávaros jogam no domingo (30), em casa, contra o Hertha Berlim

O Borussia Dortmund, líder da Bundesliga, voltou a decepcionar e não passou do empate de 1x1 fora de casa com o Bochum no jogo que abriu a 30ª rodada nesta sexta-feira (28), e deixou escapar dois pontos preciosos na emocionante disputa pelo título.

Com este empate, o Dortmund tem agora 61 pontos, provisoriamente dois a mais que o Bayern de Munique (59), que recebe no domingo o lanterna Hertha Berlim e que, caso vença, poderá voltar ao primeiro lugar e enfrentar as últimas quatro rodadas do campeonato em uma posição privilegiada.

Os dois gols do jogo desta sexta-feira foram marcados logo no início. O Bochum abriu o placar por meio do francês Anthony Losilla, aos 5 minutos, e logo depois o Borussia Dortmund empatou com um gol de Karim Adeyemi (7').

O Dortmund havia assumido a liderança na última rodada, após uma demonstração de força (4 a 0) no jogo em casa contra o Eintracht Frankfurt, mas este empate inesperado acabou com a euforia e deu uma boa oportunidade para o Bayern de Munique, que na última rodada foi derrotado como visitante pelo Mainz, aproveitar e obter um novo impulso se cumprir as previsões no domingo, contra o Hertha.

O Bochum é o décimo quinto e com este empate fica três pontos acima da posição de repescagem pela permanência, ocupada atualmente pelo Stuttgart (16º), que recebe neste sábado o Borussia Mönchengladbach (10º).

