Liga dos campeões Borussia Dortmund enfrenta o Newcastle pela Champions League; veja escalações e onde assistir Empatados na competição, as equipes disputam liderança no 'grupo da morte' em jogo crucial na Alemanha

O Borussia Dortmund enfrenta o Newcastle em um confronto crucial pelo Grupo F da Champions League. O jogo será realizado no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha, nesta terça-feira (7) às 14h45 (horário de Brasília). As equipes estão empatadas com 4 pontos na tabela de classificação, competindo pelo segundo lugar no grupo, que também inclui PSG e Milan, que se enfrentam diretamente também nesta terça-feira (7).

Na última partida, o Borussia Dortmund venceu o Newcastle por 1 a 0 fora de casa, revertendo a situação no grupo. No entanto, o time alemão está abalado após uma derrota por 4 a 0 para o Bayern de Munique na Bundesliga. O jogo é crucial para a equipe alemã, que busca recuperar sua forma diante de sua torcida.

O Newcastle, por sua vez, vem de duas vitórias consecutivas na Premier League e está em boa forma, ocupando a sexta posição na tabela. Na Champions League, a equipe teve um desempenho moderado, com uma vitória, um empate e uma derrota. Eles buscam uma vitória para liderar o "grupo da morte".

Onde assistir: HBO MAX e Space

Horário: 14h45

Prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Ozcan, Sabitzer; Reus, Füllkrug, Adeyemi. Técnico: Edin Terzic

Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Lascelles, Trippier; Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton; Almiron, Callum Wilson, Gordon. Técnico: Eddie Howe



