Borussia Dortmund enfrenta Werder Bremen em jogo decisivo da Bundesliga; veja onde assistir

A- A+

O disputado cenário da Bundesliga entra na 8ª rodada com o confronto entre o Borussia Dortmund e o Werder Bremen, que acontece nesta sexta-feira (20), às 15h30. A partida será realizada no Signal Iduna Park, em Dortmund.

O Borussia, atualmente na 4ª posição da tabela, com 17 pontos, enfrenta o Werder Bremen, que ocupa o 14º lugar com apenas 6 pontos. Uma vitória nesta partida poderia levar o Dortmund à liderança do campeonato. A equipe, que se encontra invicta na competição juntamente com o Bayer Leverkusen (1ª) e o Bayern de Munique (3º), vem de uma série de 4 vitórias consecutivas na liga alemã.

No seu último jogo, antes da pausa internacional, o Borussia venceu em casa contra o Union Berlin, marcando 4 gols contra 2 do visitante. Os gols foram assinados por Füllkrug, Schlotterbeck, Brandt e Ryerson. Para a partida desta sexta-feira (20), Mateu Morey e Julien Duranville não estarão disponíveis, além de Thomas Meunier, que está listado como dúvida.

Em contraste, o Werder Bremen, perdeu 5 dos seus 7 jogos disputados na competição, demonstrando a péssima fase da tradicional equipe bávara. No seu último confronto, em casa, contra o Hoffenheim, a equipe estava prestes a garantir o primeiro empate do campeonato, mas sofreu um gol no último minuto, resultando em uma derrota por 3 a 2. Naby Keïta, Amos Pieper, Niklas Stark e Jiri Pavlenka, estarão ausentes da partida por motivos médicos, enquanto Nicolai Rapp e Christian Gross estão de volta e à disposição do técnico Ole Werner.

Onde assistir: SporTV e Canal GOAT (Youtube)

Prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Can; Malen, Reus, Brandt; Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

Werder Bremen: Zetterer; Veljkovic, Gross, Friedl; Weiser, Schmid, Lynen, Stage, Deman; Borré, Ducksch. Técnico: Ole Werner

Veja também

SPORT Com vitória do Criciúma, derrota do Novorizontino e empate do Juventude, Sport cai para 4º