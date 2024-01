A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Borussia Dortmund goleia Colônia e encosta no G4 do Alemão A equipe emendou a segunda vitória consecutiva, depois de ter vencido o Darmstadt por 3 a 0 na semana passada

O Borussia venceu sem problemas o Colônia por 4 a 0 neste sábado (20), jogando fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Alemão, e encostou na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O Dortmund, que teve um início de campeonato irregular (sete pontos nas primeiras oito rodadas), emendou sua segunda vitória consecutiva, depois de ter vencido o Darmstadt por 3 a 0 na semana passada. Com 33 pontos, o time se iguala ao RB Leipzig (4º), que conta com maior saldo de gols (+20 contra +12) e ainda neste sábado recebe o líder Bayer Leverkusen.

Independentemente do resultado, o Leverkusen continuará na liderança ao fim da rodada, já que tem quatro pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique, que no domingo (21) enfrenta o Werder Bremen.

Contra o Colônia, o Borussia Dortmund não demorou a abrir o placar com Donyell Malen (12'), após cobrança de escanteio de Julian Brandt.

O goleiro do Dortmund Gregor Kobel salvou o time na volta do intervalo ao defender finalização perigosa de Jan Thielmann (46') e contou com a sorte em um chute de Linton Maina que explodiu na trave (50').

Niclas Füllkrug ampliou a vantagem pouco depois (58'), antes de Malen fazer o terceiro logo em seguida (61').

Youssoufa Moukoko fechou o placar para o Dortmund já nos acréscimos (90'+2), em um jogo que ficou interrompido durante oito minutos pelos protestos dos torcedores de ambas as equipes contra o projeto aprovado pela Bundesliga que permite a chegada de investidores.

Os torcedores atiraram no campo moedas de chocolate em um protesto planejado para os 12 minutos de jogo, em alusão à torcida como o 12º jogador.

Os jogadores dos dois times ajudaram para retirar as moedas espalhadas pelo gramado.

Também houve atraso em outro jogo da primeira divisão neste sábado. O início do segundo tempo do duelo entre Bochum e Stuttgart aconteceu 40 minutos depois do previsto por motivos de segurança na arquibancada do setor visitante, devido a algumas faixas que bloqueavam as saídas.



