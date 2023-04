Borussia Dortmund segue luta para destronar o Bayern na Bundesliga

A- A+

Onze anos após o último título da liga, o Borussia Dortmund pode encerrar a década hegemônica do Bayern de Munique na Bundesliga (2012 a 2022), e tem vários argumentos para acreditar, incluindo o retorno de uma mentalidade vencedora.

Instalado há uma semana na liderança do campeonato alemão, o Borussia tem apenas um ponto a mais que o rival bávaro (60 contra 59), e embora dependa apenas de si, não poderá permitir o menor tropeço.

A mentalidade pesou no Borussia Dortmund em várias temporadas, quando o time parecia com chances causar danos ao Bayern, antes de desabar psicologicamente, uma espécie de complexo de inferioridade, medo de altura, como aconteceu em 2019, com um 'Klassiker' em que perdeu na Baviera a seis rodadas do fim da temporada.

Os fantasmas do passado ressurgiram com o surpreendente empate fora de casa diante do Stuttgart (o Dortmund jogou com um homem a mais durante uma hora e chegou a abrir 2 a 0 e depois 3 a 2 antes de o jogo terminar 3 a 3 nos últimos instantes), enquanto o Bayern não foi além de um empate contra o Hoffenheim (1-1).

Mas a direção do clube e o técnico Edin Terzic insistiram em entrevistas na semana seguinte que o objetivo era claramente a conquista do título.

Uma convicção que valeu a pena com uma boa apresentação diante do Eintracht Frankfurt (4-0) para voltar à liderança.

O 'pequeno derby do Ruhr' em Bochum nesta sexta-feira às 15h30 (horário de Brasília) mostrará até que ponto a equipe absorveu esse novo espírito.

Ao contrário do que acontece com o Bayern Munique, cujo ataque letal não atravessa o seu melhor momento, os atacantes do Dortmund encontram facilmente o caminho para o gol.

Quatro contra o Frankfurt, três em Stuttgart, dois contra Union Berlin e Bayern e seis contra o Colônia, ou seja, quase o dobro de gols do Bayern no mesmo período da Bundesliga.

O holandês Donyell Malen simboliza esse prolífico ataque do Dortmund. Nas últimas cinco semanas, ele marcou seis gols na Bundesliga, os mesmos que nos 21 meses desde sua chegada ao Borussia no verão europeu de 2021.

Junto com Malen, Karim Adeyemi redescobriu seu bom futebol no início de 2023, antes que uma lesão muscular o impedisse de jogar de meados de fevereiro até o início de abril.

E o inglês Jude Bellingham voltou a balançar as redes no último fim de semana e vai querer brilhar nos últimos cinco jogos antes do mercado de verão, no qual deverá ser um dos jogadores mais cobiçados.

No início da pausa de inverno, que durou dois meses (de meados de novembro a meados de janeiro) devido à Copa do Mundo do Catar, o Borussia tinha nove pontos a menos que o Bayern, após uma sexta derrota em quinze jogos.

Mas desde então os jogadores de Munique parece determinado a dar emoção ao campeonato.

Primeiro por desperdiçar aquela 'gordura' de pontos no espaço de seis jogos (três empates, uma derrota e duas vitórias) em que o Dortmund emendou seis vitórias entre meados de janeiro e meados de fevereiro.

Depois perdendo em Leverkusen (derrota por 2-1 que acabou por ser fatal para Julian Nagelsmann). A série de oito vitórias consecutivas do Dortmund chegou ao fim uma semana depois, em Gelsenkirchen, contra o Schalke (2-2).

E se o Dortmund não aproveitou o tropeço do Bayern contra o Hoffenheim (1-1), cedendo o empate fora de casa para o Stuttgart (3-3), o gigante bávaro cedeu de bandeja sua liderança ao perder por 3 a 1 em sua visita ao Mainz uma semana depois.

Assim, o Bayern poderá receber o Hertha Berlim no domingo sob a pressão de estar a quatro pontos de seu rival na corrida pelo título.

--- Programação da 30ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h30) Bochum - Borussia Dortmund

- Sábado:

(10h30) Stuttgart - B. Moenchengladbach

RB Leipzig - Hoffenheim

Colônia - Freiburg

1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt - Augsburg

(13h30) Schalke 04 - Werder Bremen

- Domingo:

(10h30) Bayern de Munique - Hertha Berlim

(12h30) Wolfsburg - Mainz

