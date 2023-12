A- A+

Campeonato Alemão Borussia Dortmund tropeça mais uma vez e empata com Augsburg na Bundesliga No meio de semana, o Borussia, que terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões como líder de sua chave, teve mais um tropeço no Campeonato Alemão

O Borussia Dortmund, que no meio de semana terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões como líder de sua chave, teve mais um tropeço no Campeonato Alemão, desta vez ao empatar fora de casa com o Augsburg em 1 a 1 neste sábado (16), pela 15ª rodada.

O Dortmund, que venceu apenas um dos últimos sete jogos da Bundesliga (com outros três empates e três derrotas), soma agora 26 pontos na tabela, três a menos que o RB Leipzig, que ocupa a quarta colocação e que recebe o Hoffenheim no último jogo do dia.

O Augsburg saiu na frente aos 23 minutos com um gol de Ermedin Demirovic, mas o holandês Donyell Malen deixou tudo igual pouco depois (35').

Apesar de pressionar em busca da vitória, o Dortmund não conseguiu os três pontos em sua visita à Baviera.

O Augsburg é o décimo na tabela, em uma zona tranquila e mais próxima da luta pelas vagas nas competições europeias.

As equipes que lutam pelas primeiras posições entram em campo no domingo.

O líder Bayer Leverkusen soma 36 pontos e vai receber na BayArena o Eintracht Frankfurt (7º).

Bayern de Munique (2º, 32 pontos) e Stuttgart (3º, 31) se enfrentam na Allianz no principal jogo da rodada.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão:

Sexta-feira:

B. Mönchengladbach - Werder Bremen 2 - 2

Sábado:

Augsburg - Borussia Dortmund 1 - 1

Bochum - Union Berlin 3 - 0

Darmstadt - Wolfsburg 0 - 1

Mainz - Heidenheim 0 - 1

(14h30) RB Leipzig - Hoffenheim

Domingo:

(11h30) Freiburg - Colônia

(13h30) Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt

(15h30) Bayern de Munique - Stuttgart

