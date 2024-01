A- A+

Bundesliga Borussia Dortmund vence Bochum com hat-trick de Füllkrug e retoma 4ª posição da Bundesliga A partida marcou o fechamento da 19ª rodada do Campeonato Alemão

O Borussia Dortmund venceu neste domingo (28) o Bochum em casa por 3 a 1, com a um hat-trick do centroavante Niclas Füllkrug, e recuperou o quarto lugar no encerramento da 19ª rodada da Bundesliga.

Com esta terceira vitória consecutiva desde o final da pausa de inverno, o Borussia Dortmund volta a ocupar a quarta posição da tabela com 36 pontos, três a mais que o Leipzig, que perdeu no sábado por 5 a 2 para o Stuttgart (3º, 37 pontos).

Neste domingo, o Dortmund abriu o placar logo cedo com um pênalti convertido por Füllkrug (7'), mas foi surpreendido pelo Bochum pouco antes do intervalo com um gol contra de Nico Schlotterbeck (45').

Com domínio na partida, o 'BVB' voltou a ficar em vantagem com uma cabeçada de Füllkrug (72'), que chegou ao hat-trick já nos acréscimos ao converter o seu segundo pênalti (90'+1).

"Na primeira metade da temporada perdemos um pouco a consistência, por isso foi bom conseguir alguns resultados", disse Fuellkrug à plataforma DAZN."Queríamos não sofrer gols, mas infelizmente sofremos um que nós mesmos marcamos", disse o jogador.

"Estamos muito felizes por podermos recuperar alguma autoconfiança com esses resultados", concluiu

Com os resultados desta rodada, três times - Dortmund, Leipzig e Stuttgart - travam uma luta acirrada pelas duas últimas vagas na próxima Liga dos Campeões, já que Bayer Leverkusen (1º, 49 pontos) e Bayern Munique (2º, 47 pontos) parecem inalcançáveis.

Também neste domingo, um gol de Benedict Hollerbach no segundo tempo deu ao Union Berlin uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o lanterna Darmstadt, colocando o time cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

O Union jogou com o técnico Nenad Bjelica assistindo da tribuna devido a uma suspensão de três jogos por empurrar o rosto de Leroy Sane na derrota de quarta-feira por 1 a 0 para o Bayern de Munique.

--- Resultados da 19ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt - Mainz 1 - 0

- Sábado:

Werder Bremen - Freiburg 3 - 1

Augsburg - Bayern de Munique 2 - 3

Hoffenheim - Heidenheim 1 - 1

Wolfsburg - Colônia 1 - 1

Stuttgart - RB Leipzig 5 - 2

Bayer Leverkusen - B. Mönchengladbach 0 - 0

- Domingo:

Union Berlin - Darmstadt 1 - 0

Borussia Dortmund - Bochum 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 49 19 15 4 0 50 14 36

2. Bayern de Munique 47 19 15 2 2 56 18 38

3. Stuttgart 37 19 12 1 6 43 25 18

4. Borussia Dortmund 36 19 10 6 3 40 26 14

5. RB Leipzig 33 19 10 3 6 42 26 16

6. Eintracht Frankfurt 31 19 8 7 4 30 22 8

7. Freiburg 28 19 8 4 7 25 31 -6

8. Hoffenheim 25 19 7 4 8 35 37 -2

9. Werder Bremen 23 19 6 5 8 28 32 -4

10. Heidenheim 23 19 6 5 8 28 35 -7

11. Wolfsburg 22 19 6 4 9 23 30 -7

12. B. Mönchengladbach 21 19 5 6 8 35 38 -3

13. Augsburg 21 19 5 6 8 28 36 -8

14. Bochum 20 19 4 8 7 21 37 -16

15. Union Berlin 17 18 5 2 11 18 32 -14

16. Colônia 12 19 2 6 11 12 34 -22

17. Mainz 11 18 1 8 9 14 30 -16

18. Darmstadt 11 19 2 5 12 22 47 -25

