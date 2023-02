Borussia Dortmund vence Chelsea em casa por 1x0 na ida das oitavas da Champions

A- A+

O Borussia Dortmund derrotou o Chelsea por 1x0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (15), e conseguiu uma vantagem importante para a segunda partida, em Stamford Bridge, no dia 7 de março.

Em um duelo acirrado no Westfalenstadion, o Dortmund venceu com um gol contra do jovem atacante Karim Adeyemi aos 18 do segundo tempo.

O time alemão, que vem se acertando após um início de temporada muito difícil, recebeu um Chelsea em crise e com meio time novo após a última janela de transferências, com três desses reforços, o argentino Enzo Fernández, o português João Félix e o ucraniano Mykhailo Moudrik no time titular.

Os londrinos começaram ameaçando no contra-ataque e até Thiago Silva marcou aos 16 minutos, mas o árbitro anulou porque o zagueiro brasileiro tocou a bola com a mão.

Minutos depois, foi João Félix, cedido por empréstimo pelo Atlético de Madrid, quem esteve perto de abrir o marcador, primeiro com um chute um para fora aos 31 e depois com uma bola na trave 38 minutos.

O Dortmund, que no primeiro tempo não soube impor o seu domínio em chances claras de gol, exceto em uma jogada do lateral Marius Wolf que um defensor interceptou 18 minutos, melhorou após o intervalo, empurrado pelo apoio incansável dos seus torcedores que, como sempre, lotaram o estádio.

- João Félix sem sorte -

O goleiro espanhol do Chelsea, Kepa Arrizabalaga, se antecipou a um cruzamento perigoso de Julian Brandt no primeiro lance perigoso do time alemão após o intervalo e logo depois os donos da casa finalmente encontraram a brecha na defesa londrina.

Com os zagueiros na área alemã para finalizar um escanteio a favor do Chelsea, a sobra ficou com Karim Adeyemi, sendo Enzo Fernández o único obstáculo nos 60 metros até a baliza adversária.

O argentino não aguentou a corrida contra o jovem atacante alemão (21 anos) e Adeyemi superou Kepa no mano a mano para fazer o primeiro e único gol da partida.

Depois de ficar atrás no marcador, o Chelsea acelerou e esteve muito perto do empate num chute do zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly, tocado pelo goleiro suíço Gregor Kobel e tirado por Emre Can sobre a linha.

Mas o gol não veio e a equipe de Graham Potter tem agora a missão de salvar a temporada daqui a três semanas, em Londres.

Veja também

Futebol CBF divulga tabela da Série B; Sport estreia fora de casa, contra o CRB