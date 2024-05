Borussia Dortmund volta a derrotar o PSG e avança para a final da Liga dos Campeões

A- A+

Grande zebra desta reta final de Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund voltou a vencer o PSG por 1x0 e garantiu uma vaga na final da maior competição de clubes do mundo. Com gol de Hummels, a equipe de Edin Terzic conseguiu segurar o ímpeto dos franceses lá atrás e terminou o confronto sem ser vazado. Com a classificação, o clube volta a grande decisão continental após 12 anos.

Após segurar o placar nos primeiros 45 minutos, a equipe alemã marcou o único gol da partida no início da etapa final. Após cobrança de escanteio, Hummels subiu mais alto que Beraldo e cabeceou para o fundo das redes. Com dois gols atrás no placar agregado, o PSG partiu para cima do Borussia e empilhou chances perdidas, incluindo três bolas na trave.

Voltando a final da maior competição de clubes do mundo, o Borussia Dortmund vai brigar pelo bicampeonato da competição no mesmo palco que teve a última oportunidade. Na temporada 2012/2013, o clube foi derrotado pelo Bayern de Munique no Wembley Stadium, em Londres. O autor de um dos gols da classificação para a final — Hummels — estava em campo na perda do título continental para o rival alemão.

Veja também

