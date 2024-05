Borussia Dortmund x PSG pelas semis da Champions League; veja escalações e onde assistir

A- A+

Depois do duelo eletrizante entre Bayern de Munique e Real Madrid, chegou a vez de Borussia Dortmund e PSG entrarem em campo pelo jogo de ida das semifinais da Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira (1º), a partir das 16h (horário de Brasília). no Signal Iduna Park, na Alemanha.

Azarão desde que iniciou o mata-mata da Liga dos Campeões, o Borussia conta com o apoio da torcida no primeiro duelo para abrir uma vantagem no confronto. A equipe alemã busca o retorno à final do principal torneio europeu que ocorreu pela última vez em 2013, quando foram derrotados pelo rival Bayern.

O fator mando de campo foi fundamental para o Dortmund passar nas quartas de final contra o Atlético de Madrid. A classificação com uma vitória dramática por 4 a 2 na Alemanha.

Quem também teve uma tarefa difícil nas quartas de final foi o PSG. A equipe francesa perdeu o jogo de ida dentro de casa para o Barcelona, mas conseguiu a vaga na semifinal com uma goleada por 4 a 1 na Espanha.

O Paris Saint-Germain disputou apenas uma final de Liga dos Campeões na sua história. Assim como o Borussia, foram superados pelo Bayern de Munique na temporada 2019/20, marcada pela pandemia de Covid-19.

No final de semana que antecedeu o duelo, o PSG empatou em 3 a 3 contra o Le Havre mas garantiu o título do Campeonato Francês após a derrota do Mônaco para o Lyon.

A partida de volta entre as duas equipes está marcada para o dia 7 de maio, uma terça-feira, no Parc des Princes.

Prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can, Brandt, Sancho, Adeyemi; Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández, Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery, Fabián Ruiz; Barcola, Dembélé, Kylian Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir Borussia Dortmund x PSG nesta quarta (1°)?

A partida entre Borussia Dortmund e PSG terá transmissão da TNT (TV fechada) e Max (Streaming).

